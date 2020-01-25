В Благовещенской епархии встретили китайский Новый год

Православный молебен на китайском языке, мелодичная щедривка и китайские пельмени. В духовно-просветительском центре Благовещенской епархии встретили новый год по лунному календарю. По благословению правящего архиерея здесь состоялся обмен добрыми традициями православной России и Китая, сообщили в информационной службе епархии.

Обычно Чжан Чжуян, аспирант Амурского государственного университета, встречает праздник дома, с родителями, детьми и супругой. В Китае принято начинать новый лунный год вместе с близкими. Но защита научной работы поменяла планы молодого человека, и ему пришлось задержаться в России. Приглашение из Благовещенской епархии поделиться своими родными новогодними традициями приятно удивило.

«Очень интересно, что в вашей стране не просто встречают приветливо, а пригласили поделиться своими традициями. Встретить китайский Новый год вместе. Я не религиозный человек, но православие мне интересно исследовать в рамках обучения», — рассказал Чжан Жуян.

Зал и холл центра накануне украсили иероглифами с пожеланиями добра, счастья, достатка и благополучия. Вначале клирик Благовещенского кафедрального собора иерей Димитрий Чжан совершил молебен. Молитвы он читал сразу на двух языках: русском и китайском. Вот уже полгода единственный в России православный священник-китаец служит в Благовещенской епархии. За это время в Благовещенске начала формироваться китайская православная община. Её участники как минимум раз в неделю ходят в Православный храм и под руководством батюшки изучают Слово Божие.

По благословению правящего архиерея китайский священнослужитель облачился в красное. По православному обычаю красный цвет батюшки носят во время Пасхальных богослужений. Но в Китае красный цвет — новогодний.

На встречу пришли православные китайцы, живущие в Благовещенске, и студенты.

«У нас нет цели сделать китайцев русскими. Пусть они остаются китайцами со своим фольклором, чайными церемониями, новогодними пельменями. У нас иная цель — помочь им обрести православную веру. Православное христианство – универсальная общемировая религия и конфессия. Мы повесили под Богородичной иконой их традиционный иероглиф «счастья» и предлагаем по-новому взглянуть на него как на благословение Божье, а не магический символ», — рассказал руководитель миссионерского отдела Благовещенской епархии Виктор Селивановский.

Также гостями мероприятия стали студенты, преподаватели и лицеисты АмГУ. Они исполнили щедривку — предшественницу рождественской колядки и вручили угощение. Китайские лунные пряники специально привезли из Пекина.

«Да, у нас светское учебное заведение, но когда студенты узнают основы Православной культуры, то они узнают русские национальные черты. Также здесь присутствуют студенты-религиоведы, которые изучают вероучение с научной точки зрения. И то, что они видят здесь, это для них интересно как профессионалам», — поделилась заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ, профессор, доктор филологических наук Анна Забияко.

После молебна всех желающих научили лепить китайские пельмени. А затем была общая трапеза с главным новогодним блюдом на столе, словами благодарности и добрыми пожеланиями на обоих языках. В планах — повторить праздник через год и пригласить больше гостей. Ведь Новый год — в обеих странах семейный праздник.

Фото: blaginform.ru