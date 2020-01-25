Врачи рассказали, как самостоятельно диагностировать коронавирус

Комиссия по здравоохранению правительства Пекина опубликовала памятку, в которой перечислены главные симптомы, свидетельствующие о заражении малоизученным и крайне опасным коронавирусом. По последним данным, он передается воздушно-капельным путем.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на китайское издание «Синьцзинбао», коронавирус передается воздушно-капельным путем, преимущественно при чихании и кашле, но также может переноситься при непосредственном тесном контакте, отмечается в памятке.

При обнаружении у себя таких симптомов как повышенная температура, кашель, боль в горле, памятка рекомендует подумать над тем, чтобы обратиться во врачебное заведение.

Среди симптомов, при которых не надо паниковать и немедленно обращаться к врачу, названы:

- температура повышенная, но не больше 38 градусов, явные признаки затруднения дыхания и нехватки кислорода отсутствуют;

- возраст от пяти и до 60 лет;

- отсутствие беременности, хронических заболеваний или повышенного веса.

В таких случаях рекомендуется пить больше воды, а также принять обычное лекарство от простуды. Однако если состояние больного не улучшается в течение одного-двух дней, он посещал людные места, где продается фермерская продукция или контактировал с дикими животными, то обратиться в клинику рекомендовано немедленно. В группу риска входят люди с заболеваниями болезни легких, печени, почек, ослабленным иммунитетом, им также лучше не откладывать визит к врачу.

Всех, кто решился обратиться в клинику, настоятельно просят при передвижении надеть маску, которая признана главным средством от заражения, а также стараться не трогать без перчаток дверные ручки, кнопки лифта, дабы не оставлять на них вирус и тем самым не распространять его.

РИА Новости опубликовала рекомендации российского специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владимира Жемчугова. Он рассказал, как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.

По словам врача, если у человека температура и кашель, но нет насморка, необходимо немедленно начать любую противовоспалительную терапию. «Принимать все таблетки, которые есть дома: анальгин, аспирин и прочие лекарства подобного действия, чтобы не допускать повышения температуры», – порекомендовал Владимир Жемчугов. Помимо этого он посоветовал обратиться в местный центр гигиены и эпидемиологии, чтобы сдать необходимые анализы.