К 2024 году в Амурской области объемы промышленного производства вырастут в четыре раза

Губернатор Амурской области Василий Орлов доложил Юрию Трутневу о результатах развития региона и планах работы. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел с главами дальневосточных субъектов итоговое совещание, на котором подвели итоги работы в 2019 году и поделились лучшими практиками регионов.

Василий Орлов в своем докладе отметил, что основные макроэкономические показатели свидетельствуют об укреплении социально-экономической устойчивости региона. В 2019 году доходы регионального бюджета приросли на 20 % (+10 миллиардов рублей), и составили 61 миллиард рублей. Это позволило увеличить оплату труда «не указным» категориям работников бюджетной сферы; обновить материально-техническую базу учреждений; ликвидировать дефицит по лекарственному обеспечению населения; расширить перечень мер социальной поддержки.

Принятие решения о реструктуризации бюджетных кредитов еще на пять лет позволит укрепить сбалансированность бюджета региона. Область два года входит в число лучших субъектов РФ по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала.

«В 2019 году темпы роста ВРП ожидаем на уровне 2 %, что составит 292 миллиарда рублей. До 2024 года прогнозируем рост ВРП. Наибольший прирост планируем в 2023 году – до 533 миллиардов рублей за счет начала производства на Амурском ГПЗ, ГХК и метанольном заводе», – сообщил Василий Орлов.

По итогам 2019 года Амурская область является лидером Дальнего Востока по приросту объема инвестиций в основной капитал. За 9 месяцев 2019 года рост составил 24,7 % – 198,4 миллиарда рублей. Приток инвестиций обеспечили «пиковые» объемы вложений на строительстве Амурского ГПЗ и газопровода «Сила Сибири», который в прошлом году был введен в эксплуатацию. В дальнейшем планируется увеличение объемов инвестиций с ростом 1 % ежегодно. В 2024 году инвестиции составят 264 миллиарда рублей, их доля в ВРП составит 27 %.

Рост промышленного производства по 2019 году составил 104,5 %. Его обеспечила добыча полезных ископаемых за счет ввода автоклавного комплекса на Покровском золоторудном месторождении. Объем добычи золота увеличился на 3,5 тонны (на 3,5 тонны больше, чем в 2018 году, всего 26 тонн). А за счет стабилизации «водности» водохранилищ ГЭС увеличены объемы производства электроэнергии на 6 % (13 миллионов кВт/час).

В перспективе к 2024 году газоперерабатывающие и газохимические производства позволят увеличить объемы промышленного производства почти в 4 раза к уровню 2018 года, сообщает правительство Амурской области.

Губернатор доложил и о проблемных вопросах. Самым острым является демографический. «Наша задача – сохранить прирост постоянного населения и обеспечить устойчивого роста численности населения области», – подчеркнул Василий Орлов.

В Приамурье реализуется ряд мероприятий, направленных на выполнение этой задачи – в сфере здравоохранения, социальной поддержке семей, строительстве жилья, детских садов, школ. В Приамурье возводятся ФОКи и спортивные объекты.

Глава региона рассказал о мерах, которые будут способствовать развитию агропромышленного комплекса Приамурья, инфраструктуры, центрах роста Амурской области.