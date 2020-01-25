В Хэйхэ приехавшие из Уханя не обращают внимания на меры предосторожности в связи с коронавирусом

Население города недостаточно проинформировано о мерах предосторожности, которые необходимо выполнять, чтобы не заразиться коронавирусом. В соцсетях призывают власти Хэйхэ усилить работу.

Власти Хэйхэ недостаточно информируют население о мерах предосторожности, которые необходимо выполнять, чтобы не заразиться коронавирусом нового вида 2019-nCoV. Об этом сообщил один из интернет-пользователей в соцсети Вэйбо.

«Жители приграничного туристического, торгового города на границе Китая и России призывают власти более внимательно относиться к информированию населения по поводу коронавируса! Никто из вернувшихся в Хэйхэ из Уханя людей не был изолирован, все они сейчас ходят по гостям, а сегодня вечером будут сидеть по ресторанам! Люди средних лет и пожилые совсем не обращают внимания на меры предосторожности! Все они сейчас выходят ужинать с родственниками! Работа по информированию населения не проведена. Просим вас выполнять вашу работу», – написал в своем аккаунте в Вэйбо пользователь, пометив пост хэштегом #ХэйлунцзянХэйхэ.

В ночь с 24 на 25 января в Китае отмечается Новый год по лунному календарю. Это традиционный семейный праздник в Китае, когда все члены семьи собираются вместе за одним столом. В последнее время в Китае появилась традиция не отмечать этот праздник дома, а праздновать в ресторанах, сообщает Biang.ru.

По данным министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, народное правительство города Хэйхэ предпринимает все необходимые меры по недопущению возникновения очага на территории округа. В том числе принят план действий в чрезвычайной ситуации, созданы штаб и рабочая группа по профилактике и контролю, осуществляется повышение квалификации медицинских работников для осуществления диагностирования и постановки диагноза.

Управление пунктами пропуска города Хэйхэ пояснило в соцсети Вэйбо, что пограничный переход между Хэйхэ и Благовещенском не будет работать 24,25 и 26 января. С 27 января пункт пропуска будет работать в нормальном режиме.

Тем временем, власти Хэйхэ призывают население меньше выходить из дома, не бывать в местах скопления народа и носить защитные маски. В субботу, 25 января, в городе введен самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи со вспышкой в Ухане коронавируса 2019-nCoV.

Администрация Хэйхэ напоминает, что коронавирус нового вида передается от животных к человеку, а также от человека к человеку. По данным на 25 января, количество заболевших коронавирусом нового вида 2019-nCoV за сутки в пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось на 5 человек и составило 9 человек.