В Свободном вандалы сломали новогодних оленей

«Новогоднего чуда не произошло – одна из светодиодных конструкций все же повреждена. Упорные попытки отдыхающих "увенчались успехом", теперь мы имеем то, что имеем. Да, уличные камеры видеонаблюдения факт произошедшего зафиксировали. Специалисты управления по ЖКХ и благоустройству Свободного подсчитывают ущерб», – говорится в инстаграм-аккаунте пресс-службы городской администрации.

Как отмечает пресс-служба администрации Свободного, когда вандалов найдут, им придется не только возместить ущерб, но и заплатить штраф.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске утром в четверг, 23 января, парень и девушка уничтожили 17 ледовых скульптур в снежном городке. Полицейские оперативно нашли и задержали вандалов. Возбуждено уголовное дело.