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25января
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сегодня, 18:03 3

В Свободном вандалы сломали новогодних оленей

В Свободном вандалы сломали новогодних оленей
Фото: instagram.com

В снежно-ледовом городке Свободного произошел акт вандализма. Как и в Благовещенске, случившееся сняли камеры видеонаблюдения. Двое ребят обломали рога праздничным оленям.

«Новогоднего чуда не произошло – одна из светодиодных конструкций все же повреждена. Упорные попытки отдыхающих "увенчались успехом", теперь мы имеем то, что имеем. Да, уличные камеры видеонаблюдения факт произошедшего зафиксировали. Специалисты управления по ЖКХ и благоустройству Свободного подсчитывают ущерб», – говорится в инстаграм-аккаунте пресс-службы городской администрации.

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🦌Надавать по рогам "оленям"? 🦌 ⠀ В снежно-ледовом городке видеокамеры зафиксировали граждан, которые-таки обломали рога праздничным оленям. Новогоднего чуда не произошло - одна из светодиодных конструкций всё же повреждена. Упорные попытки отдыхающих "увенчались успехом", теперь мы имеем то, что имеем. Да, уличные камеры видеонаблюдения факт произошедшего зафиксировали. Специалисты управления по ЖКХ и благоустройству Свободного подсчитывают ущерб. ⠀ Виновникам при их обнаружении грозит не только его возместить, но и заплатить штраф. Но всё же тем, кто входит в категорию нормальных людей обидно - красиво же было.... И вот прямо напрашивается вопрос - кто в этой ситуации тот ещё "олень"? ⠀ #праздничныйолень #свободный #новостисвободного

Публикация от Пресс-служба главы города (@presssluzhba_svb)

Как отмечает пресс-служба администрации Свободного, когда вандалов найдут, им придется не только возместить ущерб, но и заплатить штраф.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске утром в четверг, 23 января, парень и девушка уничтожили 17 ледовых скульптур в снежном городке. Полицейские оперативно нашли и задержали вандалов. Возбуждено уголовное дело.

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#происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    27 минут назад

    Что за поколение растёт? Откуда в них столько ненависти и жестокости ко всему прекрасному? Далёк от мысли, что штрафы (за счёт их родителей) или общественные работы подобных перевоспитают.

  • Анеле

    Анеле
    4 минуты назад

    В четверг вечером шла по площади и любовалась - какую же красоту в этом году сотворили! Ледяные скульптуры с подсветкой, множество светящихся шаров,светящиеся олени с каретой, ледяные горки и те с подсветкой... Ещё подумала - надо с Никушей в тёмное время погулять на площади, пусть полюбуется)

    А сегодня такая новость((

    Кто воспитывает таких уродцев, ненавидящих красоту? Или их воспитанием как раз никто не занимается?

    Обязательно их нужно найти! Родителям - штраф!!! и пусть за свой счет восстанавливают то, что сломали их недоумки!!!

  • full

    full
    3 минуты назад

    Когда нибудь это поколение сметет все прекрасное, что создали путиноиды. Для себя создали, а не для них.

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