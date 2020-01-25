В Свободном вандалы сломали новогодних оленей
В снежно-ледовом городке Свободного произошел акт вандализма. Как и в Благовещенске, случившееся сняли камеры видеонаблюдения. Двое ребят обломали рога праздничным оленям.
«Новогоднего чуда не произошло – одна из светодиодных конструкций все же повреждена. Упорные попытки отдыхающих "увенчались успехом", теперь мы имеем то, что имеем. Да, уличные камеры видеонаблюдения факт произошедшего зафиксировали. Специалисты управления по ЖКХ и благоустройству Свободного подсчитывают ущерб», – говорится в инстаграм-аккаунте пресс-службы городской администрации.
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🦌Надавать по рогам "оленям"? 🦌 ⠀ В снежно-ледовом городке видеокамеры зафиксировали граждан, которые-таки обломали рога праздничным оленям. Новогоднего чуда не произошло - одна из светодиодных конструкций всё же повреждена. Упорные попытки отдыхающих "увенчались успехом", теперь мы имеем то, что имеем. Да, уличные камеры видеонаблюдения факт произошедшего зафиксировали. Специалисты управления по ЖКХ и благоустройству Свободного подсчитывают ущерб. ⠀ Виновникам при их обнаружении грозит не только его возместить, но и заплатить штраф. Но всё же тем, кто входит в категорию нормальных людей обидно - красиво же было.... И вот прямо напрашивается вопрос - кто в этой ситуации тот ещё "олень"? ⠀ #праздничныйолень #свободный #новостисвободного
Как отмечает пресс-служба администрации Свободного, когда вандалов найдут, им придется не только возместить ущерб, но и заплатить штраф.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске утром в четверг, 23 января, парень и девушка уничтожили 17 ледовых скульптур в снежном городке. Полицейские оперативно нашли и задержали вандалов. Возбуждено уголовное дело.
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