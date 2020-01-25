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25января
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сегодня, 17:36 0

Старейший практикующий хирург России скончалась на 93-м году жизни

Старейший практикующий хирург России скончалась на 93-м году жизни
Фото: tass.ru

Хирург-проктолог Алла Левушкина, которая являлась старейшим в России практикующим хирургом, умерла в Рязани на 93-м году жизни. За 67 лет работы Алла Ильинична провела более 10 000 операций. В работе врача она считала главным знания и любовь к людям.

«Алла Левушкина скончалась 23 января на 93-м году жизни. По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет», – прокомментировали ТАСС в минздраве Рязанской области.

В 2014 году Алле Ильиничне вручили врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии». Последний раз хирург делала операцию незадолго до своего 91-летия. Последние 17 лет, до 2018 года, она работала в городской клинической больнице Рязани, затем перешла в частную клинику.

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#жизнь #здоровье #память

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