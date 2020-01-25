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25января
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В Татьянин день в Амурской области вышли замуж семь Татьян

В Татьянин день в Амурской области вышли замуж семь Татьян
Фото: pixabay.com

25 января в России отмечается Татьянин день. Считается, что свадьба в Татьянин день принесет молодой семье счастливую и долгую совместную жизнь. В этот день в Амурской области вступили в брак семь Татьян. Четыре из них регистрировали брак в отделе ЗАГС в Благовещенске.

«Начальник управления ЗАГС Наталья Томилова сердечно поздравляет всех Татьян с праздником и желает всем новобрачным счастливой и долгой семейной жизни! Мы обязательно поздравим всем мам – Татьян, у которых малыши родятся 25 января и, конечно же, новорожденных Танечек, родившихся в этот замечательный день. А сколько их будет, мы узнаем немного позже и обязательно вам расскажем», – обещает администратор инстаграм-аккаунта управления ЗАГС Амурской области.

Татьянин день отмечается в день основания Московского государственного университета, когда были заложены традиции российской высшей школы. Татьянин день — праздник такой же свободный и неформальный, как и сами студенты.

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#жизнь #праздники

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