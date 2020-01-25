Губернатор Чувашии «дрессировал» пожарного во время вручения ключей от служебных машин

Губернатор Чувашии, ранее «прославившийся» призывом «мочить» журналистов, во время церемонии вручения ключей от пожарных машин поиздевался над пожарным. Глава региона Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать за ключом от автомобиля.

Видеозапись инцидента опубликовали в интернете. На видео Игнатьев вручает ключи пожарному, подняв их и таким образом заставив сотрудника прыгать.

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его действия с ключами. «Это все было в качестве шутки. У нас глава сам по себе высокий, а сотрудник небольшого роста. На самом деле, атмосфера на этом мероприятии была очень дружеская. Михаил Васильевич достаточно часто встречается с личным составом и знаком со многими лично. В данной ситуации была встреча двух старых знакомых, которые не только встречались по службе, но и в жизни. Это было на эмоциях, мы все улыбались. Весь личный состав заулыбался, все знают, как Михаил Васильевич шутит. Они над ним шутят на спортивных площадках. Этот пожарный лично знаком с Михаилом Васильевичем. Это было вчера. Михаил Васильевич вручал ключи от новых рабочих машин», – прокомментировал пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров. Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы «все видели ключи».

На случившееся отреагировал глава МЧС Евгений Зиничев. В комментарии для РИА Новости он назвал действия Игнатьева недопустимыми. «Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе», – приводит пресс-служба министерства слова Зиничева.

В понедельник, 27 января, инцидент рассмотрит партийная комиссия по этике партии «Единая Россия». Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета «ЕР» Евгений Ревенко. «Если это была попытка шутки, то она не смешная. Эта сцена из серии "А ну-ка отними", где майора МЧС вынуждают прыгать, вызывает оторопь и отвращение. Перед ним стоит офицер, который спасает жизни людей, и так мерзко себя вести... Что сказать? – моральное уродство. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в очередной раз "пробил дно"», – заявил Ревенко.

В прошлый раз по требованию партии Игнатьев извинился за свой призыв «мочить» оппозиционных журналистов.

Как сообщает РБК, во время выступления в День печати Игнатьев отмечал, как передавали местные СМИ, что некоторые журналисты и блогеры приезжают в Чувашию из разных регионов и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком». «Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», – сказал Игнатьев.