Два кота погибли во время рейса «Аэрофлота»

На борту рейса «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Софию, погибли два кота. Они получили несовместимые с жизнью травмы при транспортировке. Еще один кот получил обморожение. Все три породистых животных принадлежат одному хозяину.

О смерти котов сообщил их владелец Максим Чумаченко. В «Аэрофлоте» подтвердили факт инцидента, пообещав разобраться в причинах и привлечь виновных к ответственности. Думский комитет по экологии и охране окружающей среды заявил, что направит запрос главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить ситуацию, пишет BBC.

Мужчина летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. С ним были три кота, которых он сдал в багажный отсек. По правилам «Аэрофлота», животные, масса которых с контейнером превышает восемь килограммов, летят именно там.

По словам Чумаченко, после посадки в Шереметьеве другой пассажир сказал ему, что его котов «швыряют на разгрузке». Мужчина обратился на стойку авиакомпании и получил две сломанные переноски с котами. Одна из них была настолько повреждена, что ее перевязали веревкой. Фото опубликовало издание Baza.

Мужчине разрешили взять кошек в салон, но позже они умерли: одна прямо в самолете в Софию, а другая позже, на столе у ветеринара. Третья кошка пережила оба рейса, но ей диагностировали обморожение.

«Средняя цена по США американских колор-пойнтов, сиамов, балинезов, полинезов, ориентальных кошек начинается где-то от 2 000 долларов», – отметил владелец котов Максим Чумаченко.

«По предварительному заключению оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы, полученные при транспортировке», – пишет Baza. Точные заключения экспертизы Чумаченко должен получить в понедельник, 27 января.

«Мы сейчас сами министру внутренних дел подготовили запрос. С нашей точки зрения, это подпадает под жестокое обращение с животными. Погибло два животных – это значит, часть 2 статьи 245 Уголовного кодекса», – сказал глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов РИА Новости.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что ответственность за обращение с переносками животных лежит на компании «Шереметьево Хэндлинг», обслуживающей погрузку и разгрузку багажа в аэропорту. «Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности», – пообещали в пресс-службе «Аэрофлота» и добавили, что «намерены выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах».

В ноябре 2019 года «Аэрофлот» лишил бонусных миль пассажира, нарушившего правила перевозки животных и взявшего с собой на борт кота весом более восьми килограммов. Михаил Галин рассказал на Фейсбуке, как вместе со своим котом Виктором летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве.

Кот весил 10 килограммов, так что по правилам его нужно было везти в багажном отделении, но хозяин беспокоился, что зверь не выдержит длительного перелета. После того как сотрудники «Аэрофлота» отказались пустить кота Виктора на борт, Галин решил полететь другим рейсом и при прохождении регистрации взвесить другого, похожего кота, которого нашел через знакомых. Пост владельца кота на Фейсбуке набрал тысячи лайков, о коте написали многие СМИ, в том числе Амур.life – изданию дал интервью владелец кота Виктора. Многие осудили решение «Аэрофлота», а некоторые авиакомпании обыграли эту историю в собственных рекламных кампаниях.