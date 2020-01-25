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25января
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В аэропорту Благовещенска повысили бдительность, чтобы не пропустить коронавирус

В аэропорту Благовещенска повысили бдительность, чтобы не пропустить коронавирус
Фото: prokamur.ru

В Благовещенске проводится прокурорская проверка в связи с распространением коронавирусной инфекции в пограничных провинциях Китайской Народной Республики. В субботу, 25 января, в аэропорту работала комиссия, в которую вошли руководители нескольких ведомств.

Цель проверки – оценить, как исполняется санитарно-эпидемиологическое законодательство и законодательство в сфере здравоохранения.

25 января прокурор Амурской области Руслан Медведев во взаимодействии с Благовещенским транспортным прокурором Виталием Бабием провели проверку исполнения законодательства в момент отправления рейса международного сообщения.

В проверке приняли участие руководитель управления Росздравнадзора по Амурской области Ольга Курганова, руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Геннадий Даниленко, министр здравоохранения области Евгения Жарновникова.

На таможенной границе проверили работу уполномоченных ведомств, которые осуществляют санитарно-эпидемиологический надзор, оценили их готовность в случае выявления граждан с признаками инфекции.

В ходе проверки установлено, что специалисты проводят термометрию пассажиров и членов экипажей, визуальный осмотр граждан. В помещении действует масочный режим.

Кроме того, прокурор области посетил Амурскую областную инфекционную больницу, где руководитель учреждения рассказала о принимаемых мерах профилактики инфекционных заболеваний, готовности учреждения к приему карантинных больных.

В настоящее время учреждение здравоохранения при необходимости готово к приему пациентов с признаками коронавирусной инфекции. В больнице есть дополнительные площади для развертывания госпиталя, создан запас лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также дезинфекционных средств.

«Прокуратура осуществляет надзор и координацию деятельности правоохранительных и контролирующих органов. Данная ситуация находится на моем личном контроле», – сообщил прокурор Амурской области Руслан Медведев.

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#закон #коронавирус в Китае

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