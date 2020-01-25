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25января
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сегодня, 15:29 0

В Сковородинском районе сдали два дома для 78 семей

В Сковородинском районе сдали два дома для 78 семей
Фото: instagram.com

В поселке Уруша Сковородинского района сдали два жилых многоквартирных дома. 78 семей отмечают новоселье. Сдачу жилья глава района Алексей Прохоров назвал историческим событием не только для поселка и района, но и для области.

«Все это благодаря реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Два года подряд в поселке шла стройка двух 39-квартирных домов для урушинцев. И вот сегодня эти величавые дома украсят поселок и будут встречать его жителей своим гостеприимством», – сообщил районный глава в своем инстаграм-аккаунте.

Строительство домов обошлось более чем в 185 миллионов рублей. 153 миллиона рублей из этой суммы – деньги федерального бюджета, еще 7 миллионов выделил областной бюджет. 25 миллионов предоставил районный бюджет.

Вопрос переселения граждан из аварийного фонда в Амурской области находится на особом контроле губернатора Василия Орлова. «Благодаря эффективной работе всех муниципалитетов в прошлом году целевой показатель, установленный на 2019 год, достигнут Амурской областью досрочно. Улучшать жилищные условия амурчан удается благодаря социально-экономической политике, проводимой полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым по поручению Владимира Путина», – добавил глава Сковородинского района Алексей Прохоров.

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#строительство

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