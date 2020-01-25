Самбистка из Амурской области завоевала серебро на первенстве России

Амурская спортсменка Валерия Шубчик стала второй на первенстве Российской федерации по самбо. Соревнования проходят в Екатеринбурге, в них участвуют более 600 спортсменов из 70 российских регионов.

15-летняя Валерия из Завитинска занялась самбо четыре года назад. На первенстве России девушка выступала в категории до 40 килограммов, где конкуренцию ей составляли еще 14 спортсменок.

На турнире Валерия провела 30 схваток, большую часть из которых с травмой – во второй встрече спортсменка повредила плечо, поэтому правая рука оказалась практически отключена от работы. Несмотря на это, девушка проявила волю. За выход в финал она боролась с прошлогодней победительницей первенства страны, серебряной призеркой первенства мира и смогла ее одолеть. В финале амурчанка встретилась с самбисткой из Саратова. В ходе схватки к травме плеча у Валерии добавился поврежденный локоть. В итоге амурская спортсменка стала второй.

Серебряная медаль дает Валерии Шубчик право на участие в первенстве Европы. Соревнования пройдут в апреле в Болгарии.

«Поздравляем Валерию и ее тренера Федора Кривых с отличным результатом и желаем дальнейших успехов!» – написали в инстаграм-аккаунте министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее амурская школа самбо прославилась успехом Самвела Казаряна и Никиты Задорожного. Парни вошли в состав юниорской сборной России. По результатам выступления на первенстве России Самвел Казарян занял первое место и получил право на участие в первенстве Европы – соревнования пройдут в Мадриде.