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25января
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В Роспотребнадзоре объяснили, могут ли туристы вернуть деньги за путевки из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре объяснили, могут ли туристы вернуть деньги за путевки из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

В редакцию Амур.инфо обратились амурчане, которые приобрели путевки на китайский остров Хайнань. Из-за неблагополучной обстановки по коронавирусу в Китае они хотят отменить поездку и переживают, получат ли свои деньги назад. Как быть в этой ситуации, разъяснил федеральный Роспотребнадзор.

«Здравствуйте, мы приобрели билеты на Хайнань и в связи с такой обстановкой решили отказаться. Но нам сказали, что деньги не вернут», – посетовали амурчане.

При этом на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека говорится, что туристы в подобной ситуации могут вернуть деньги.

«Для потребителей, уже заключивших соответствующий договор, важно иметь в виду, что информация уполномоченного органа государственной власти о наличии в стране временного пребывания угрозы безопасности их жизни и здоровья является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении (статья 10 Закона № 132-ФЗ), в том числе в досудебном порядке, ибо как таковое право на судебную защиту никоим образом не исключает возможности достижения на этот счет соглашения сторон в случае заявления туристом соответствующего требования до направления иска в суд», – говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

Основанием для расторжения договора и возврата туристу уплаченной им по договору суммы является сообщение Ростуризма о возникновении в стране (месте) временного пребывания туриста угрозы безопасности его жизни и здоровью, опубликованное до начала путешествия.

И такое сообщение, касающееся ситуации именно в Китае, на сайте Ростуризма появилось в пятницу, 24 января. Россиянам было рекомендовано воздержаться от поездки в эту страну, а турагентствам – приостановить продажу туров. Крупные туроператоры уже последовали этой рекомендации.

Также на сайте Роспотребнадзора говорится, что вернуть деньги за поездку в страну, где стало небезопасно, можно даже тогда, когда отдых уже начался. В этом случае должны вернуть средства «в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг».

В федеральном ведомстве было дано поручение своим территориальным органам подробно консультировать туристов и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей.

Таким образом, туристам, которым отказываются вернуть деньги за путевку необходимо обращаться в амурское управление Роспотребнадзора.

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#коронавирус в Китае

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