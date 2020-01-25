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В провинции Хэйлунцзян подтвердились 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В провинции Хэйлунцзян подтвердились 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
Фото: pixabay.com

По информации из официальных источников стало известно, что по состоянию на конец 24 января в провинции Хэйлунцзян было выявлено еще 5 фактов заражения пневмонией, вызванной новым штаммом коронавируса. Таким образом, в граничащей с Амурской областью провинции подтверждено девять случаев заболевания.

Шесть случаев заражения были выявлены в Харбине, по одному зафиксировано в городах Дацин, Муданьцзян и Суйхуа, сообщает пресс-служба минэкономразвития Амурской области.

Также сообщается, что диагностика ведется в отношении всех, кто контактирова с зараженными. Таких 465 человек, из которых 64 уже проверены. Ранее сообщалось, что в граничащем с Благовещенском Хэйхэ ни одного выявленного случая коронавируса зафиксировано не было.

В пятницу, 24 января, Федеральное агентство по туризму выступило с рекомендациями российским гражданам воздержаться от поездок в КНР на отдых до нормализации эпидемиологической обстановки в стране, а российским туроператорам и турагентам – временно приостановить продажу туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг. Крупные турагентства временно приостановили продажи туров.

Для российских туристов, которые в данный момент находятся в Китае, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по соблюдению мер предосторожности с целью недопущения заболевания новым коронавирусом. По данным Ассоциации туроператоров России, в КНР сейчас находятся до 7 тысяч организованных туристов из РФ.

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#здоровье #Китай

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