В День студента Олег Кожемяко показал, как он выглядел в молодости

Экс-губернатор Приамурья и нынешний глава Приморского края Олег Кожемяко опубликовал на личной странице в инстаграм-аккаунте два фото времен своего студенчества. И предложил своим подписчикам угадать, в какие годы были сделаны снимки.

Таким образом губернатор столицы ДФО поздравил с Днем студента, который празднуется 25 января.

«От сессии до сессии – живут студенты весело. С Днем российского студенчества, друзья. На этих фото я студент. Прекрасная пора. Попробуйте догадаться, какой это год? Успешной учебы и творческого роста. Будьте настойчивы в достижении своих целей. И, конечно же, желаю легкой сессии», – так подписал снимки Олег Кожемяко.

В комментариях подписчики сразу принялись выдвигать свои версии. В основном предполагали, что фото были сделаны в конце 80-х или начале 90-х годов.

При этом не все узнали молодого Олега Кожемяко. Но большинство подписчиков все-таки смогли найти его на снимках – в середине на первой фотографии и в верхнем левом углу – на второй.

«Помню Вас по студенческим годам и нашей общаге на Океанском проспекте. Вы жили с Вячеславом на первом этаже. Годы обучения, значит, 1981–1985.Но вроде вы с рабфака начинали. С праздником!» – написала одна из подписчиц.

«1986–1990 годы. Я точно знаю, так как училась в эти годы», – отозвалась другая.

«В ДВИСТе на экономике ВИСТ, Владивосток, 1982–1985, я тоже в это время там училась», – настаивала третья.

«Судя по моде, где-то конец 70-х, начало 80-х», – отозвался еще один из подписчиков.

«Судя по наличию у некоторых студентов усов, это уже окончание учебы», – предположил другой.

«Какой мир тесный. Моя жена – третий ряд вторая справа», – отметил еще один комментирующий.

На сайте администрации Приморского края говорится, что Олег Кожемяко окончил Дальневосточный коммерческий институт по специальности «экономика торговли» в 1992 году.