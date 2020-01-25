Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:16 1

В начале следующей недели в Приамурье ожидается потепление

В начале следующей недели в Приамурье ожидается потепление
Фото: pixabay.com

На текущей неделе в Амурской области было два снежных циклона, которые оставили в общей сумме от 0,8 до 2 миллиметров осадков. В большинстве районов количество выпавшего снега составило 60–70 % декадной нормы.

В Зейском, Шимановском Благовещенском районах декадная норма превышена в 1,5, а в Константиновском районе – в 2,5 раза, сообщает в своем инстаграм-аккаунте Амурский гидрометцентр.

При этом синоптики отмечают, что третья декада января является самой малоснежной и норма осадков в регионе составляет всего 1–3 миллиметра, поэтому и превышается довольно быстро.

В текущем месяце осадки ожидаются только в последний день января в Тындинском и Сковородинском районах.

В целом, по прогнозу, следующая неделя обещает порадовать амурчан ослаблением ночных морозов. А на юге области днем термометры покажут около 10 градусов со знаком минус.

Просмотров всего: 1253

#погода

распечатать


Общество

Ясно, без снега: прогноз погоды в Амурской области на 25 января
Общество

Ветрено, местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 24 января
Общество

Снег и ветер: прогноз погоды в Амурской области на 23 января
Общество 8

Ночью дороги в Благовещенске чистили и подсыпали
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • I-vana

    I-vana
    2 часа назад

    Кошки на заставке - к прогнозу погоды. /примета/

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь