В начале следующей недели в Приамурье ожидается потепление

На текущей неделе в Амурской области было два снежных циклона, которые оставили в общей сумме от 0,8 до 2 миллиметров осадков. В большинстве районов количество выпавшего снега составило 60–70 % декадной нормы.

В Зейском, Шимановском Благовещенском районах декадная норма превышена в 1,5, а в Константиновском районе – в 2,5 раза, сообщает в своем инстаграм-аккаунте Амурский гидрометцентр.

При этом синоптики отмечают, что третья декада января является самой малоснежной и норма осадков в регионе составляет всего 1–3 миллиметра, поэтому и превышается довольно быстро.

В текущем месяце осадки ожидаются только в последний день января в Тындинском и Сковородинском районах.

В целом, по прогнозу, следующая неделя обещает порадовать амурчан ослаблением ночных морозов. А на юге области днем термометры покажут около 10 градусов со знаком минус.