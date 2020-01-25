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25января
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сегодня, 11:45 2

В Благовещенске объявлен в розыск водитель, который сбил 16-летнюю девушку и скрылся

В Благовещенске объявлен в розыск водитель, который сбил 16-летнюю девушку и скрылся
Фото: auto.ru

Утром 24 января в Благовещенске водитель сбил несовершеннолетнюю девушку и уехал. Происшествие случилось около 8 часов утра в районе дома № 39 по улице Кольцевой. Предположительно, наезд совершил автомобиль марки ВАЗ 2107 серебристого цвета.

По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский», пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Девушка получила травмы. Водитель с места происшествия скрылся.

Госавтоинспекция просит сообщить любую информацию о ДТП по телефонам: 59-46-86; 8-963-8000-04-50 или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

Правоохранители напоминают, что для водителя оставление места ДТП грозит лишением прав на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток .

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#дети #ДТП #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    53 минуты назад

    А этой дуре,которая переходила,где не положено, никакой арест не грозит? Очень зря... Почему не наказывают пешеходов?

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    53 минуты назад

    А этой дуре,которая переходила,где не положено, никакой арест не грозит? Очень зря... Почему не наказывают пешеходов?

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