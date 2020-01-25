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25января
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сегодня, 12:37 0

Госдума окончательно приняла закон о праве детей на жилье при разводе родителей

Госдума окончательно приняла закон о праве детей на жилье при разводе родителей
Фото: pixabay.com

Государственная дума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон, который предусматривает защиту жилищных прав несовершеннолетних детей при расторжении брака родителей. Теперь спрос с родителя, выплачивающего алименты, будет больше.

В пояснительной записке к проекту федерального закона говорится, что новшества призваны обеспечить защиту жилищных прав ребенка при разводе родителей, так как на родителя, проживающего отдельно от ребенка, будут наложены дополнительные обязательства, связанные с обеспечением сына или дочери, не достигших 18 лет, жилым помещением.

Сейчас в Семейном кодексе РФ прописано, что при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств, таких как тяжелая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств, каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

По мнению парламентариев, этого не достаточно, поскольку «указание в тексте статьи на события, связанные только с состоянием здоровья ребенка, приводит к тому, что в судебной практике она толкуется ограничительно как предполагающая необходимость возмещения расходов, связанных исключительно с лечением, восстановлением здоровья ребенка, реабилитацией».

Поэтому в кодекс добавят в качестве причины для дополнительной помощи еще и отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения.

«Предусмотренное законопроектом изменение во взаимосвязи с действующим правовым регулированием жилищных прав детей позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств и принимать решение, основанное на балансе интересов ребенка и родителя, выплачивающего алименты», – указано в пояснительной записке.

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#дети #закон #российская власть

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