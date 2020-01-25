На прощание с Юрием Кузнецовым просят обязательно взять с собой паспорт

В понедельник, 27 января, в областном центре Приамурья простятся с Юрием Викторовичем Кузнецовым. Тем, кто хочет проводить известного амурчанина в последний путь, просят обязательно взять с собой документ удостоверяющий личность.

Прощание состоится в следующий понедельник в клубе ДВОКУ с 10:30 до 14:00. С 10:30 до 11:00 пройдет отпевание, само прощание будет проходить с 11:00 до 13:00, а затем, в течение получаса – траурный митинг.

Для прохода на территорию ДВОКУ при себе нужно иметь паспорт, без документа пришедших не пропустят, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Как сообщало Амур.инфо, Героем Советского Союза, зампредседатель городской думы, почетный гражданин Благовещенска Юрий Кузнецов скончался в ночь на 24 января. Ему было 73 года.