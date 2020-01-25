Как в «Пункте назначения»: в Приамурье погиб водитель, на чью машину упали бревна с лесовоза

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Вечером 24 января около 17:40 в Благовещенском районе произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса марки «хонда». Это случилось на 81 километре автодороги сообщением Благовещенск – Свободный, в районе села Прядчино.

«В результате ДТП водитель микроавтобуса мужчина 1988 года рождения скончался в автомобиле скорой помощи при доставлении в больницу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

По информации знакомого с ситуацией источника, водитель лесовоза допустил опрокидывание полуприцепа, и лес кругляк, который он перевозил, посыпался на микроавтобус, ехавший во встречном направлении.

По мнению очевидцев, случившаяся трагедия очень напоминает сцену из фильма ужасов «Пункт назначения».