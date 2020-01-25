СМИ: в Благовещенске задержали экс-чиновника из Хабаровска, находящегося в федеральном розыске

В Благовещенске сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. По информации СМИ, речь идет об экс-начальнике управления транспорта Хабаровска Сергее Суковатом.

Сергей Суковатый был задержан при попытке уехать в Китай, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». «Суковатый задержан и доставлен в Хабаровск. Сначала он будет помещен в ИВС, а потом суд изберет ему меру пресечения», – сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

«Суковатый хотел скрыться от следствия, уехав в Канаду через КНР, чтобы укрыться там у своей дочери. Все билеты были при нем», – пишет «АиФ-Дальинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, мужчину задержали сотрудники Благовещенского линейного отдела совместно с пограничным управлением ФСБ России по Амурской области.

«В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, которой он пренебрег… Задержанный был ранее судим за взятку в особо крупном размере», – говорится в сообщении ведомства.

Бывший начальник управления транспорта подозревается в том, что в 2017 году получил от руководителя крупнейшей в регионе компании-перевозчика ООО «Васильев» Юрия Васильева завуалированную взятку в особо крупном размере. Гражданской жене Васильева, по версии следствия, Суковатый продал «тойоту ленд крузер» по завышенной более чем на 2 миллиона рублей цене.

На Юрия Васильева 27 декабря возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ «Дача взятки в особо крупном размере». Васильев находится в СИЗО.

Местонахождение Суковатого правоохранительным органам до последнего времени не было известно. Его сократили в июле 2019 года. За время руководства управлением транспорта Сергей Суковатый успел отметиться неоднозначными заявлениями, званием «Тормоз бизнеса» и историей с банкротствами подведомственных муниципальных предприятий.