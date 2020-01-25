Крупные российские туроператоры приостановили продажи туров в Китай

Туроператоры остановили продажи туров в Китай после того, как Ростуризм рекомендовал россиянам не ездить в страну. Это было сделано, чтобы обезопасить туристов. Потраченные деньги им вернут.

В пресс-службе туроператора TEZ Tour «Интерфаксу» заявили, что в соответствии с распоряжением Ростуризма от 24 января продажа туров в Китай на сайте туроператора приостановлена.

«В дальнейшем в обязательном порядке все туристы, заключившие и планирующие заключить договоры о реализации туристских продуктов в КНР будут проинформированы о текущей эпидемиологической обстановке в стране и порядке расторжения договора в соответствии со статьей 14 закона о туризме», – добавили в пресс-службе.

В компании сообщили, что на данный момент на отдыхе на курортах острова Хайнань по линии туроператора находятся более 2 тысяч человек.

«У нас туры на регулярных рейсах, поэтому все авиакомпании должны будут вернуть деньги. Путевки будут аннулированы, деньги вернут в полном объеме, либо туристы смогут перебронировать на любое другое направление. Альтернативы Китаю по этой цене нет», –- сказали в свою очередь в «Интуристе».

В туристической компании уточнили, что бронирования Китая «встали» со среды, 22 января. При этом глубина продаж (время до поездки, в течение которого можно забронировать тур, – Прим.ред.) была до апреля.

В компании «Тартус-Тур» также сообщили, что приостанавливают продажи, чтобы обезопасить туристов. «После заявления Ростуризма мы уже не подтверждаем бронирования и будем предлагать 100 % возврат денег за туры», – рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что сейчас порядка 600 клиентов «Тартус-Тур» отдыхают на острове Хайнань и вывозить их планируется по графику. Глубина продаж туров достигает осени.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Китае сейчас находятся до семи тысяч организованных туристов из РФ.

Источник, близкий к Ростуризму, в свою очередь заявил, что эвакуация российских туристов из Китая пока не планируется.

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписывается прекратить продажу туров.

Неизвестный ранее штамм коронавируса, вызывающий пневмонию, начал распространяться в китайском Ухане в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы города и страны. Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек скончались. Случаи заражения вирусом также были отмечены в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и США. В Китае из-за коронавируса закрывают города.

Амурчан также призывают воздержаться от поездок в КНР. В провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Амурской областью, зарегистрирован случай смерти от этого вируса. При этом, по информации властей, в соседнем Хэйхэ пока все благополучно.