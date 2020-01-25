В Белогорске поддержат застройщиков, которые начнут строительство жилья

Фото: администрация Белогорска

В администрации Белогорска состоялось расширенное совещание по вопросу строительства на территории муниципалитета жилья по дальневосточной ипотеке под 2 %. Участниками встречи стали представители банков, строительных компаний, органов местного самоуправления.

«С 10 декабря 2019 года заработал проект “Дальневосточная ипотека”, – отметил в начале встречи Станислав Мелюков. – Оставаться в стороне от этого процесса не можем. Так сложилось, что в Белогорске период интенсивного строительства жилья приостановился: за последние 10 лет построили столько жилья, сколько не строилось за предыдущие двадцать лет. В связи с тем, что ипотека предполагает приобретение жилья на первичном рынке, сейчас купить жилье в Белогорске действительно нет возможности. Общая задача сделать так, чтобы такое строительство велось и молодые семьи могли купить новое жилье. Координатором всех процессов выступит администрация города».

Замглавы по экономике Лариса Цыркунова напомнила, что льготную ипотеку могут взять семьи, возраст обоих супругов в которых не достиг 36 лет, либо гражданин Российской Федерации в возрасте до 36 лет, не состоящий в браке и имеющий ребенка в возрасте не старше 18 лет.

«Ипотеку под 2 % уже выдают из действующих в Белогорске Сбербанк, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, – отметила она. – До конца февраля в программу войдут банки Открытие, Восточный, Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. Всего в области по данной программе готовы работать 11 кредитных учреждений. Полный список банков-участников опубликован на сайте финансового института развития в жилищной сфере АО “ДОМ.РФ”, который является официальным оператором программы».

Как рассказала управляющий РОО «Благовещенский» ВТБ Ирина Малых, уровень одобрения банками дальневосточной ипотеки выше, чем по другим видам кредитования. Из общего числа обратившихся составляет порядка 80 %. Однако, есть несколько сдерживающих факторов. К примеру, обеспечение первоначального взноса в 20 % или приобретение у юридического лица на первичном рынке жилья.

«В первом случае губернатор Василий Орлов уже озвучил готовность субъекта по компенсации половины первоначального взноса и это, считаю, будет большая помощь семьям, – отметил глава города. – Мы считаем, что необходимо еще увеличить возрастной предел участия в ипотеке хотя бы для многодетных семей до 40-45 лет, потому что далеко не каждая семья может стать многодетной до 36 лет. Будем просить рассмотреть этот вопрос».

Вместе с тем, как рассказал замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов, в городе уже есть 8 сформированных участков общей площадью в 4,4 гектара, готовых к застройке. Расположены они как в микрорайоне «Центральный» (рядом с ФОК), «Транспортный» (рядом с новым детским садом на 170 мест), так и в микрорайоне «Южный».

«При усреднённых значениях этих участков хватило бы на строительство 8 домов на 500 квартир, – отметил замглавы. –Главный вопрос – это финансовые возможности строительных организаций, в том числе получение кредита под строительство. Своих оборотных средств минимум в 100 миллионов рублей на дом может и не быть».

В ходе совещания главой Белогорска принято решение об актуализации залогового фонда муниципалитета для его использования застройщиками при получении кредитов на строительство. На следующей неделе по поручению Станислава Мелюкова замглавы по строительству Владимир Розонов проведет первую рабочую встречу с застройщиками по детальной проработке проектов, связанных со строительством.

Администрация Белогорска окажет всю необходимую помощь застройщикам от начала строительства до его завершения, начиная от выделения земельных участков на безвозмездной основе до решения вопросов, связанных с подключением к городской коммунальной инфраструктуре и благоустройством прилегающей территории. Представители пяти строительных организаций города Станислава Мелюкова поддержали, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.