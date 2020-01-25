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Выбор читателей за 24 января

Выбор читателей за 24 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 24 января.

Работающие пенсионеры снова будут получать индексацию

Работающие пенсионеры дождались индексации и теперь смогут получать замороженную с 2016 года прибавку к пенсии. Это следует из уже одобренных в первом чтении поправок в Конституцию. Эксперты называют это восстановлением справедливости. В России работающих пенсионеров насчитывается более девяти миллионов.

В Благовещенске умер Герой Советского Союза, депутат гордумы Юрий Кузнецов

В Амурской области в ночь на 24 января умер Герой Советского Союза, депутат Благовещенской городской думы, почетный гражданин Благовещенска Юрий Кузнецов. Ему было 73 года.

Россиянин изнасиловал четырехлетнюю дочь и покончил с собой

Житель Башкирии изнасиловал собственную четырехлетнюю дочь. В момент насилия мужчину застала 29-летняя супруга.

В провинции Хэйлунцзян умер первый человек от нового коронавируса

В пограничной с Амурской областью китайской провинции Хэйлунцзян за 23 января добавилось 2 новых случая заболевания коронавирусом нового вида 2019-nCoV, сообщает Комитет по гигиене и здоровью провинции Хэйлунцзян.

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#Обзор #интернет #СМИ

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