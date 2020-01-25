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Благовещенские таможенники открыли выставку интересных вещей

Благовещенские таможенники открыли выставку интересных вещей
Фото: Благовещенская таможня

В Благовещенске открылась выставка, посвященная Международному дню таможенника и Дню образования таможни. В экспозиции представлены более 200 материалов – фотографии контрабанды, а также творческие работы должностных лиц – картины, вышивки и поделки.

Историческую выставку о Благовещенской таможне организовали в Амурской областной библиотеке. Открытие состоялось в пятницу, 24 января. В церемонии приняли участие руководство таможни, ветераны таможенной службы, а также студенты Амурского государственного университета – будущие таможенники.

Как отмечает пресс-служба ведомства, это 17-я выставка к профессиональному празднику таможенников. Первая состоялась в 2001 году и была посвящена 10-летию Государственного таможенного комитета РФ. Семь международных выставок благовещенские таможенники провели в Хэйхэ.

На выставке в библиотеке представлены более 200 материалов. Это фотографии рабочих будней сотрудников таможни, видеосюжеты и видеофильмы об истории создания таможни, фотографии задержанных контрабандных товаров, публикации газет и журналов, пресс-релизы Благовещенской таможни, рассказывающие о деятельности таможенного органа. Представлены и творческие работы должностных лиц – картины, вышивки, поделки.

«Организовав такую выставку, мы хотели, чтобы как можно больше людей узнали о сложной и ответственной работе таможенников, а также хотели рассказать о творчестве наших должностных лиц», – пояснил начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин.

Международный день таможенника отмечается 26 января, День образования Благовещенской таможни празднуют 27 января.

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#история #культура #работа #таможня

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