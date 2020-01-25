В Приамурье идет подготовка к посевной кампании

Аграрии Амурской области готовятся к предстоящей посевной. В 2020 году к предстоящим полевым работам предстоит отремонтировать 180 тракторов, 1 300 почвообрабатывающих машин, 800 сеялок посевных комплексов и другой сельскохозяйственной техники.

На 23 января отремонтировано 780 тракторов (43 %), 255 почвообрабатывающих машин (20 %), 190 сеялок (30 %) и 30 посевных комплексов (20 %), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Амурской области. Под посев 2020 года планируется завезти 30 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений. По данным на 21 января, хозяйствами области приобретено 6,3 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений, или 21 % от прогноза. Приобретение сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений продолжается. Начало посевной кампании планируется на 4 апреля.

Просмотров всего: 207

#сельское хозяйство

распечатать

Ольга Канюшкина