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25января
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сегодня, 07:32 18

В Приамурье идет подготовка к посевной кампании

В Приамурье идет подготовка к посевной кампании
Фото: agroamur.ru

Аграрии Амурской области готовятся к предстоящей посевной. В 2020 году к предстоящим полевым работам предстоит отремонтировать 180 тракторов, 1 300 почвообрабатывающих машин, 800 сеялок посевных комплексов и другой сельскохозяйственной техники.

На 23 января отремонтировано 780 тракторов (43 %), 255 почвообрабатывающих машин (20 %), 190 сеялок (30 %) и 30 посевных комплексов (20 %), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Амурской области.

Под посев 2020 года планируется завезти 30 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений. По данным на 21 января, хозяйствами области приобретено 6,3 тысячи тонн действующего вещества минеральных удобрений, или 21 % от прогноза.

Приобретение сельскохозяйственными организациями минеральных удобрений продолжается.

Начало посевной кампании планируется на 4 апреля.

Просмотров всего: 207

#сельское хозяйство

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Ну, а что - хорошая новость! Будем надеяться,что сеять нам Министерство не запретит (в отличии от разведения свиней, например)!

  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    снова загадят всё своей соей

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    В каком смысле "загадят" и что это - "ВСЁ"???

  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    своими химикатами губят все реки и озёра-а мы оттуда воду пьём-поэтому и онкология растёт

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Дукла

    своими химикатами губят все реки и озёра-а мы оттуда воду пьём-поэтому и онкология растёт



    Не пейте из озёр, плииз!

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    "А Дмитрий Николаевич Патрушев команду дал на старт по видеоконференции красной кнопкой к подготовке к посевной компании?"

    "Дми́трий Никола́евич Па́трушев — российский государственный деятель. Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018. Председатель правления «Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома»."

  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    в этих озёрах уже рыба передохла-сою продаёте китайцам , а нам оставляете онкологию

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Дукла

    в этих озёрах уже рыба передохла-сою продаёте китайцам , а нам оставляете онкологию



    Хорошо, а какими культурами Вы посоветуете засевать поля?

  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    пшеница-рожь-гречка-всё что востребовано внутри страны-----гонитесь за прибылью в ущерб народу

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Дукла

    пшеница-рожь-гречка-всё что востребовано внутри страны-----гонитесь за прибылью в ущерб народу



    "Вытравливают россиян на благо своего кармана и китайской экономики по втор переработке?"

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    Дукла

    пшеница-рожь-гречка-всё что востребовано внутри страны-----гонитесь за прибылью в ущерб народу



    А Вы считаете, что эти культуры НЕ НАДО ХИМИЕЙ ОБРАБАТЫВАТЬ?!

  • Фермер

    Фермер
    2 часа назад

    vertex

    Дукла

    пшеница-рожь-гречка-всё что востребовано внутри страны-----гонитесь за прибылью в ущерб народу



    "Вытравливают россиян на благо своего кармана и китайской экономики по втор переработке?"



    Вы тоже из озера ПИЛИ?!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Фермер

    vertex

    Дукла

    пшеница-рожь-гречка-всё что востребовано внутри страны-----гонитесь за прибылью в ущерб народу



    "Вытравливают россиян на благо своего кармана и китайской экономики по втор переработке?"



    Вы тоже из озера ПИЛИ?!



    "КРС пьёт, бараны, кони, потом на рынке свежее здоровое мясо)))"

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    vertex

    Фермер

    vertex

    Дукла

    пшеница-рожь-гречка-всё что востребовано внутри страны-----гонитесь за прибылью в ущерб народу



    "Вытравливают россиян на благо своего кармана и китайской экономики по втор переработке?"



    Вы тоже из озера ПИЛИ?!



    "КРС пьёт, бараны, кони, потом на рынке свежее здоровое мясо)))"



    Ну, положим не всякую воду животные будут пить

    Да и далеко не каждое озеро по периметру соей обсеяно, а где так произошло, то и стадо ТУДА НЕ ПОПАДЁТ! Хотя, всяко бывает, для того пастуха и держим...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Фермер

    vertex

    Фермер

    vertex

    Дукла

    пшеница-рожь-гречка-всё что востребовано внутри страны-----гонитесь за прибылью в ущерб народу



    "Вытравливают россиян на благо своего кармана и китайской экономики по втор переработке?"



    Вы тоже из озера ПИЛИ?!



    "КРС пьёт, бараны, кони, потом на рынке свежее здоровое мясо)))"



    Ну, положим не всякую воду животные будут пить

    Да и далеко не каждое озеро по периметру соей обсеяно, а где так произошло, то и стадо ТУДА НЕ ПОПАДЁТ! Хотя, всяко бывает, для того пастуха и держим...



    "Сколько пастуху платите?"

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    vertex

    Фермер

    vertex

    Фермер

    vertex

    Дукла

    пшеница-рожь-гречка-всё что востребовано внутри страны-----гонитесь за прибылью в ущерб народу



    "Вытравливают россиян на благо своего кармана и китайской экономики по втор переработке?"



    Вы тоже из озера ПИЛИ?!



    "КРС пьёт, бараны, кони, потом на рынке свежее здоровое мясо)))"



    Ну, положим не всякую воду животные будут пить

    Да и далеко не каждое озеро по периметру соей обсеяно, а где так произошло, то и стадо ТУДА НЕ ПОПАДЁТ! Хотя, всяко бывает, для того пастуха и держим...



    "Сколько пастуху платите?"



    Тысячу, плюс он берёт в стадо коров частников, они тоже платят

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    в месяц?

  • vertex

    vertex
    25 минут назад

    "В день, я надеюсь чистыми на руки, уже после всех уплат налогов во всевоможные инстанции поборов"

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