Гороскоп 25 января: у Дев яркий день, Водолеям стоит стремиться к компромиссам

Восход Солнца: 08:14

Заход Солнца: 17:09

Солнце в Водолее.

Овен. Ваши отношения с домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихим взаимным удовлетворением. Вероятны домашние хлопоты. Не следует принимать кардинальных решений, делать дорогостоящие покупки, о которых Вы можете потом пожалеть. Главное – сохранить внутреннее равновесие и оградить себя от искушений. День проходит под знаком любви, прощения и молитвы.

Телец. День обретения внутренней свободы, радости бытия. Обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость, юмор и непринужденность в общении помогут установить дома обстановку доверия и полного взаимопонимания. День благоприятен для путешествий, поездок и пеших прогулок.

Близнецы. День благоприятный для контактов и общения, приобретения. Вероятно, ждет романтическая встреча. Но не поддавайтесь эйфории и постарайтесь избежать головокружения от успехов. Тщательно продумайте свой бюджет, так как возможны неоправданные траты.

Рак. Сегодня возможно, что дурные предчувствия Раков оправдаются. Обстоятельства сложатся так, что Вы окажетесь виноватыми во всех смертных грехах. Защищаясь, не будьте слишком агрессивными, так как это может вызвать необратимые процессы в назревшем конфликте. Тому, кто рядом с Вами, так не хватает проявления вашей любви. Вы способны изменить ситуацию к лучшему.

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Лев. Жизненный потенциал на высоком уровне. Однако Вы сможете добиться полного успеха только при условии, что будете считаться с мнением окружающих, уважать деловые качества партнеров по бизнесу. Избыток энергии может оказаться разрушительным, несмотря на то, что Вас будет отличать глубокое чувство ответственности, любовь к порядку и прилежание. Вероятна стабильность в состоянии здоровья, уверенность в себе, оптимизм.

Дева. День обещает быть ярким и запоминающимся. Он отмечен проявлениями тонкого мира, вещими снами и обостренной интуицией. Вы будете чувствовать себя хорошо, легко и непринужденно. Все покупки, которые Вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными.

Весы. Расположение звезд по-прежнему неблагоприятно. Противопоказаны физические нагрузки, водные процедуры и неоправданный риск. Постарайтесь не вымещать досаду или раздражение на домашних — терпению близких людей тоже есть предел.

Скорпион. Неблагоприятный в физическом плане день. Вероятно заболевание, травма или эмоциональный стресс. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых Вы полностью разбираетесь. Избегайте риска, работы с режущими инструментами, электроприборами — действуйте только проверенными способами. Возможно, женщинам-Скорпионам предстоит выбор между романтическим увлечением и домашними обязанностями. Проявите рассудительность.

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Стрелец. День связан с преобразованием женской энергии, накоплением, плодородием, радостью бытия. Хороший день для заключения брака, свидания с любимым человеком, нового знакомства, которое может перерасти в длительные серьезные отношения.

Козерог. Критический день. Открытый обман, лживое обещание, нарушение договоренности может катастрофически сказаться на результатах деятельности. Не исключены финансовые потери. Стоит проявить сдержанность. Разберитесь в своих планах, мыслях и поступках, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Личная жизнь также потребует от Коезрогов осторожности и внимания.

Водолей. Один из дней обольщения, ложных обещаний, напрасных ожиданий. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Вам, очевидно, именно сегодня придется решать как раз один из таких вопросов. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства. аберитесь терпения, Вам следует занять выжидательную позицию.

Рыбы. Внимательно следите за своим окружением — вероятно возникновение проблем в общении с партнерами или контакты с нежелательными людьми. Наберитесь сил, следующие выходные будут не скоро, а значит, что работать придется много.

Астролог: Вальдемар Небоходцев