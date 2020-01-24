Благовещенские мультипликаторы сняли фильм про китайский Новый год (видео)

Деда Мороза подарили российские дети китайским к Новому году по восточному календарю. Маленькие воспитанники мультстудии «Сказка» Амурской областной детской библиотеки сняли и сами озвучили фильм по старинной китайской легенде.

Это история о сереброусом старичке, который спасает от страшного дракона большую деревню. В честь победы случается большой праздник с фейерверками и мандаринами.Эту легенду знает каждый китаец. На первом месте в ней – добро, побеждающее зло. И смелость. Однако благовещенский мультипликатор Дмитрий Димитров усмотрел в ней китайского Деда Мороза или его прообраз. Это сереброусый старичок, до сих пор он был в тени. Теперь про него есть отдельный фильм, даже на двух языках – русском и китайском.

«Я не берусь утверждать какие-то новые смыслы, но мне эта параллель очень нравится. И еще я давно хотел визуализировать эту легенду. После последнего “КинАмурчика”, который свел меня с Еленой Суворовой, руководителем детской мультстудии, я решился. Написал сценарий, и работа пошла», — рассказал Дмитрий Димитров.

Студия «Сказка» Елены Суворовой действует с 2013 года. В ней занимаются дети от 3 до 14 лет. Дети сняли немало мультфильмов, «Сказка» стала финалистом фестиваля «КинАмурчик-2019». В декабре засели за новый.

Мультфильм по китайской легенде был рисованный.

«Сначала дети изображали фон. Потом — персонажей и окружающие детали пейзажа, вырезали их. Помогали иногда родители. Кадр за кадром все действо снимали мы на веб-камеру и монтировали в специальной программе», — рассказала Елена Суворова.

Мультфильм изначально был задуман к производству на двух языках. Чтобы сделать титры и озвучку, Дмитрий Димитров обратился к руководителю института Конфуция Николаю Кухаренко, он свел мультипликаторов с китайскими преподавателями. Они перевели сюжетные диалоги на китайский язык и озвучили. У них оказались отличные актерские голоса. Русскоязычную версию прекрасно озвучили благовещенские дети.

«Мы усовершенствовали технологию съемок мультипликации в “Сказке”. До этого они снимали на специальный софт и вебкамеру. Это позволяло работать в "оперативном" режиме с детьми и сразу вносить корректировки. Но качество картинки на выходе меня не устроило. Наш проект мы снимали на зеркальный фотоаппарат, который дает более четкую картинку, и главное, более крупную. Это дало возможность делать больше запланированных художественных приемов: “наезды-отъезды”, более качественный цветокор, — рассказал Дмитрий Димитров. — Лично для меня это первый опыт производства полного цикла анимации, до этого я занимался молодежным непрофессиональным кино, и лишь частично помогал с мультипликацией при проведении фестиваля "КинАмурчик". Доволен ли я результатом? Да. Это уникальный кейс в портфолио студии "Сказка" и в мое личное “творческое портфолио".

Мультфильм торопились сдать к китайскому Новому году, к 24 января это получилось. Теперь предстоит найти в Хэйхэ подобную творческую студию. Возможно, китайские дети сделают ответный подарок и снимут фильм по русской сказке. Таким образом, мультипликаторы выстроят международный творческий мост.