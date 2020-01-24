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Против благовещенских вандалов, разгромивших снежный городок, возбудили уголовное дело

Против благовещенских вандалов, разгромивших снежный городок, возбудили уголовное дело

В отношении парня и девушки, разгромивших снежный городок в Благовещенске, возбуждено уголовное дело. Им грозит ответственность по части 2 статьи 214 «Вандализм». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром в четверг, 23 января, в полицию поступило сообщение о повреждении фигур ледового городка. Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что разрушены 17 из 36 ледовых фигур. Большинство изваяний не подлежит восстановлению.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и службы участковых уполномоченных полиции изучили записи камер видеонаблюдения. С их помощью установили приметы причастных к происшествию и район их проживания. В дальнейшем во время поквартирного обхода полицейские установили съемную квартиру, в которой жили подозреваемые.

Ими оказались парень и девушка, оба 2000 года рождения. Молодой человек приехал в Благовещенск из села Овсянка Зейского района, девушка родом из Тамбовского района. Они жили и работали в Благовещенске.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, где они признались в содеянном. Свои действия объяснили тем, что находились в состоянии опьянения.

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#закон #криминал #происшествия

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