Ушедшего из дома 17-летнего амурчанина благополучно нашли
17-летнего парня, который ушел из дома в Мазановском районе Амурской области, нашли. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, юноша находится по месту постоянного проживания.
О том, где был подросток с 5 января, следственные органы не сообщают в его интересах. «После беседы со следователем материалы будут переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних для решения вопроса о необходимости принятия мер по недопущению самовольного ухода подростка из дома», – говорится в сообщении амурского следственного управления.
Просмотров всего: 133