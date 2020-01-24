Ушедшего из дома 17-летнего амурчанина благополучно нашли

О том, где был подросток с 5 января, следственные органы не сообщают в его интересах. «После беседы со следователем материалы будут переданы в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних для решения вопроса о необходимости принятия мер по недопущению самовольного ухода подростка из дома», – говорится в сообщении амурского следственного управления.