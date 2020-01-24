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Трусова рискует: как проходит Чемпионат Европы по фигурному катанию

Трусова рискует: как проходит Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фото: instagram.com/avtrusova/?hl=ru

24 и 25 января женщины-одиночницы будут соревноваться за медали Чемпионата Европы в городе Граце. Главными действующими лицами будут российские спортсменки.

Главная интрига этих дней – кто выиграет турнир девушек-одиночниц: Трусова, Щербакова или Косторная. Самая сложную программу заявила Александра Трусова. Она готовит 5 четверных прыжков в произвольной программе. Но у Саши периодически все идет не по плану. То падения лишают шансов на продолжение борьбы, то психологическое давление накрывает в самый ответственный момент. Для Трусовой европейское первенство станет определяющим больше, чем для других девушек, именно поэтому у Александры самая сложная программа. Единственное, что может помешать Саше идеально выполнить 5 четверных прыжков – лед.

Как стало известно, соревнования проходят под шатром, в котором практически не циркулирует воздух, что делает покрытие очень жестким.

При некачественном льде и запредельной сложности программы Трусова рискует получить серьезные травмы. О проблеме австрийского льда на этом чемпионате высказалась Татьяна Тарасова: «Проводя соревнования в таких условиях, организаторы не думают об атлетах и принижают статус важнейшего международного старта».

Также прославленный тренер сказала, что организация турнира в целом находится на низком уровне.

Из-за некачественного льда могут пострадать многие спортсмены. Риск жесткого падения запредельно высок даже при выполнении тройных прыжков, которые есть в программе каждой фигуристки, сообщает Vladtime.ru.

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