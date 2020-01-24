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сегодня, 18:02 2

В соседнем с Благовещенском Хэйхэ не выявлено зараженных коронавирусом

В соседнем с Благовещенском Хэйхэ не выявлено зараженных коронавирусом
Фото: Амур.инфо

Властями провинции Хэйлунцзян в Китае, которая граничит с Амурской областью, принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Приамурья.

По информации из официальных источников известно, что по состоянию на 23 января в провинции Хэйлунцзян выявлено еще два случая пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. Таким образом, в провинции выявлено четыре случая – по одному в городах Харбин, Муданьцзян, Дацин, Суйхуа. Один случай – с летальным исходом.

Отмечается, что в соседнем с Благовещенском городе Хэйхэ ни одного заболевшего выявлено не было.

Народное правительство Хэйхэ предпринимает все необходимые меры по недопущению возникновения очага на территории округа. Так, принят план действий в чрезвычайной ситуации, созданы штаб и рабочая группа по профилактике и контролю, осуществляется повышение квалификации медицинских работников для осуществления диагностирования и постановки диагноза.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в аэропорту Благовещенска ввели масочный режим из-за китайского коронавируса, а также – что количество летальных исходов в Китае достигло 18.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    50 минут назад

    Пока не выявлено, после праздников смотреть надо.

    И в китайки тоже не ходить. =)

  • Ветерок100

    Ветерок100
    26 минут назад

    Вопрос времени

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