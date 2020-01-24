Через несколько дней в Приамурье заработают два новых пункта для забоя скота

Два новых убойных пункта откроются в Приамурье в начале следующей недели. Один из них заработает в Томском Серышевского района, второй – в Толстовке Тамбовского района. Обе бойни оснащены всем необходимым оборудованием и готовы принимать скот от населения.

«В Толстовке временно будет работать передвижной убойный пункт. Он разместится на базе КФХ и сможет работать со всеми желающими животноводами, не только из Тамбовского и Ивановского районов. Помимо удобного расположения при выборе места для установки убойного пункта, мы учли тот факт, что предприниматель готов при необходимости помочь и с доставкой скота до места убоя. Параллельно владелец хозяйства уже строит здесь стационарную бойню», – рассказал начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Стационарный убойный пункт в селе Томском полностью готов. В нем уже проведены все необходимые проверки, в настоящий момент идет оформление документов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Работа в этом направлении продолжается. За неделю в управление ветеринарии Приамурья поступило шесть новых заявок на предмет проверок соответствию требований законодательства убойных пунктов. Кроме этого, специалисты дали ряд консультаций предпринимателям, желающим заняться таким видом деятельности.

С 1 января в Приамурье разрешено продавать только мясо скота, забитого на сертифицированных бойнях. Самостоятельный убой на территории ЛПХ возможен только для личного пользования.

В настоящее время активно обсуждается появление еще одной скотобойни в центре села Чигири Благовещенского района. Местные жители и даже власти категорически против такого соседства. Глава сельсовета сейчас пытается выяснить, можно ли делать скотобойню и крематорий в центре населенного пункта. О причинах, по которым люди и чиновники не хотят допустить размещение подобного объекта у себя под боком, глава села рассказала в программе «Простые вопросы».