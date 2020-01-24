Глава управления Росавиации проверил строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска

Фото: министерство транспорта Амурской области

Начальник Дальневосточного управления Росавиации Сергей Тараненко прибыл в Амурскую область. Он проверяет строительство второй взлетно-посадочной полосы и реконструкцию благовещенского аэропорта.

Подрядные организации сообщили, что работы идут по графику.

«Учитывая, что подрядчик зашел на объект позже планируемых сроков, к концу строительного сезона, нам нельзя останавливать строительный процесс на период согласования возникающих производственных решений. Сегодня мы обсудили выполнение комплексного плана модернизации и развития транспортной инфраструктуры в аэропорту Благовещенск», – рассказал начальник Дальневосточного управления воздушного транспорта Росавиации Сергей Тараненко.

На совещании руководитель аэропорта Валерий Шлегель рассказал, что необходимо согласовать график строительства с бесперебойной работы аэропорта. Вопрос предстоит решить до начала планирования авиакомпаниями-партнерами полетной программы на 2021 год.

«Формирование сезонных расписаний сложная логистическая система. Перспективу полетной программы и маршрутной сети перевозчики выстраивают на год вперед. Затем, просчитывая экономическую заинтересованность и возможность, рассылают запросы в аэропорты. Вот сейчас мы на завершающей стадии согласования с авиакомпаниями расписания на лето 2020 года, а перевозчики параллельно готовятся к зимней навигации 2020-2021 годов. Таким образом, нам необходимо знать план и график строительных работ на территории аэродрома в сезон лета 2021 года для формирования «окон» и информирования компаний, а самое главное, нам важно сохранить работу аэропорта на период летних отпусков амурчан», – отметил Валерий Шлегель.

Сергей Тараненко поручил заказчику и подрядным организациям до 1 мая разработать, согласовать со службами аэропорта график и проект производства работ по строительству рулежных дорожек в условиях действующего аэропорта с четким указанием требуемых временных «окон» для планирования авиакомпаниями полетной программы на 2021 год.

«Нам уже необходимо форсировать события, наращивать ресурсы, учитывать климатические особенности, исключать погодные риски, следить за прогнозом, не ждать лета, которое может принести дожди, в предстоящий сезон мы должны грамотно спланировать работу и не выбиваться из графика», – резюмировал начальник управления.

Как сообщало Амур.инфо, подрядчика для строительства второй ВПП в Благовещенске не могли найти с 2018 года. Несколько аукционов были признаны не состоявшимися. В августе 2019 года подрядчик был определен. Старт строительству дали 21 августа 2019 года. В декабре прошлого года сообщалось, что площадка для строительства полосы готова. Для этого территорию очищали от растительности, разбирали асфальтобетонное покрытие на участке строительства перрона, прокладывали линии электропередачи и так далее.

Ожидается, что после появления современной полосы в Благовещенск смогут летать самолеты компании «Аэрофлот». Жители региона получат возможность покупать авиабилеты по «плоским» тарифам.