Больше половины опрошенных на Амур.инфо считают, что при тревоге обязательна эвакуация

На Амур.инфо завершилось голосование по вопросу: «Нужно ли спецслужбам реагировать на сообщения о лжеминированиях?» В последнее время в Приамурье из-за тревожных сообщений происходят массовые эвакуации. Читателей Амур.инфо тема не оставила равнодушными – с 15 по 22 января в опросе приняли участие 1 217 человек.

Больше половины из них оказались единодушны во мнении: эвакуация нужна, потому что угроза может оказаться настоящей. Такой вариант выбрали 677 человек (55,6 % от всех опрошенных).

Спецслужбы должны реагировать на сообщения о лжеминировании, так как это их обязанность. В этом уверены 290 респондентов (23,8 %).

«Нет, это только подстегивает злоумышленников снова сообщать о лжеминированиях», – считают 106 опрошенных (8,7 %). Всего на одного человека меньше, 105 респондентов, проголосовали за вариант «Да, это тренировка на случай реальной опасности».

«Нет, это нарушает учебные и рабочие процессы, травмирует детей», – рассудили 20 участников голосования (1,6 %).

«Нет, это лишняя трата ресурсов», – высказались 15 человек (1,2 %).

Строку «Другой вариант» предпочли 4 респондента (0,3 %). «Изловить злодеев», – распорядился один из них. «Для начала усилить меры безопасности и контроля – видеонаблюдение по периметру и внутри здания, тотальный досмотр, пропускной режим, – а потом и не реагировать», – предлагает другой читатель. «Они должны реагировать, но СМИ, освещая эти события, подстегивает злоумышленников снова сообщать о лжеминированиях», – считает третий проголосовавший за «Другой вариант». Последний был категоричен: «Надо взять ж*** в горсть и поймать наконец минеров».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», первый шаг к этому уже сделан. Центр общественных связей ФСБ России назвал сервис, с которого на электронные адреса российских школ, детсадов, больниц, судов и торговых центров рассылали сообщения о минировании объектов. Зарубежный сервис расположен в Нидерландах.

С зарубежного сервиса Startmail.com, начиная с 28 ноября 2019 года, на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 000 анонимных сообщений с угрозами минирования. «В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и так далее)», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ России. Как отметили в ведомстве, все угрозы носили ложный характер. С 23 января 2020 года доступ к сервису ограничен.

Тем временем на Амур.инфо стартовало новое голосование. Читатели могут ответить на вопрос «Как вы считаете, нужно ли закрывать границу с КНР на период вспышки китайского коронавируса?» Голоса принимаются до 31 января.