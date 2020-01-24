В Пензе школьник задохнулся на уроке английского языка

В Пензе девятиклассник умер на уроке английского – мальчик неожиданно для всех начал задыхаться и бледнеть. Учитель вызвала скорую, но приехавшие врачи не смогли ему помочь.

Известно, что школьник учился в лицее № 73. Он не жаловался на плохое самочувствие и был гордостью школы.

В лицее, где он учился, работают его бабушка и мама. Бабушку госпитализировали с сердечным приступом сразу после новости о смерти внука.

«Мальчик хороший, рослый такой, 9 класс. На уроке ему стало плохо. Директор, мама его была, которая работает в школе. Медицинский работник начала оказывать ему первую помощь, завести его сердце, и ей это удалось. Потом подоспела "скорая помощь", он опять потерял сознание, ему снова помогли, но потом сердце снова остановилось, и уже ничего не смогли сделать», – цитирует Penzavzglyad.ru уполномоченного по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

Причины и обстоятельства трагедии уточняются. Известно, что семья мальчика благополучная.

В июне 2019 года в детском оздоровительном лагере «Колосок» скончался подросток. Мальчик 2005 года рождения потерял сознание и упал во время утренней зарядки.