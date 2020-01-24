Кошачья соцсеть: в Еврейской автономии тигрица и ее сын общаются с помощью дерева

Фото: скриншот видео

В Еврейской автономной области тигрица Светлая и ее сын облюбовали для себя одно из деревьев. Интерес хищников зафиксировала установленная рядом фотоловушка.

«В центре сегодняшнего сюжета одно популярное маркировочное дерево в Еврейской автономной области. Его за месяц посетил тигренок Бориса и Светлой из первого выводка (первое видео), а также сама Светлая (все остальные фрагменты)», – такая информация появилась в инстаграм-аккаунте центра «Амурский тигр».

Специалисты отметили, что у каждого из хищников свои особенные отношения с тотемным деревом.

На первом видео, сын Светлой подходит к дереву и трется о него мордой. Кадры были сняты 5 ноября 2019 года. Несколько дней спустя – 11 ноября – к тому же самому месту пожаловала и сама тигрица. Судя по кадрам, это произошло ночью, когда шел дождь. Животное обнюхивает дерево, землю возле него, а затем медленно уходит.

В следующий раз тигрица пришла к дереву уже 6 ноября. Сначала она очень долго о него терлась и даже словно пробовала на вкус – облизывала языком. После чего легла рядом, а потом вновь к нему вернулась.

В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась «Интересно, из каких соображений они выбирают себе "тотемное" дерево? Именно это, а не соседние?».

На что представители центра ответили: «Тут не угадаешь. Почему, например, домашний кот с большей вероятностью выберет коробку от домика, а не сам домик, который ему купили?».

Одна из англоязычных подписчиц пошутила, что таким образом тигры посылают и соответственно получают последние новости.

«В кошачьей социальной сети моча играет очень важную роль», – написала еще одна иностранная подписчица, которая, судя по ее профилю, специализируется на фотографиях диких животных, в частности, диких кошек.