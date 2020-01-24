Кошачья соцсеть: в Еврейской автономии тигрица и ее сын общаются с помощью дерева
В Еврейской автономной области тигрица Светлая и ее сын облюбовали для себя одно из деревьев. Интерес хищников зафиксировала установленная рядом фотоловушка.
«В центре сегодняшнего сюжета одно популярное маркировочное дерево в Еврейской автономной области. Его за месяц посетил тигренок Бориса и Светлой из первого выводка (первое видео), а также сама Светлая (все остальные фрагменты)», – такая информация появилась в инстаграм-аккаунте центра «Амурский тигр».
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В центре сегодняшнего сюжета одно популярное маркировочное дерево в Еврейской автономной области. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Его за месяц посетил тигренок Бориса и Светлой из первого выводка (первое видео), а также сама Светлая (все остальные фрагменты). ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Как мы видим, у каждого из хищников свои особенные отношения с тотемным деревом. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ENG: Today’s video is about a tree. One very popular marking tree in in the Jewish Autonomous Oblast. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ On the first segment of the video tiger Boris’ and Svetlaya’s cub from the first offspring, all other segments show tigress Svetlaya herself. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ What we see is that each of the predators has its own special relationship with the totem tree. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #амурскийтигр #тигр #центрамурскийтигр #фотоловушка #центртигр #еао #amurtiger #tiger #siberiantiger #amurtigercenter #tigercenter #trailcamera #bigcats
Специалисты отметили, что у каждого из хищников свои особенные отношения с тотемным деревом.
На первом видео, сын Светлой подходит к дереву и трется о него мордой. Кадры были сняты 5 ноября 2019 года. Несколько дней спустя – 11 ноября – к тому же самому месту пожаловала и сама тигрица. Судя по кадрам, это произошло ночью, когда шел дождь. Животное обнюхивает дерево, землю возле него, а затем медленно уходит.
В следующий раз тигрица пришла к дереву уже 6 ноября. Сначала она очень долго о него терлась и даже словно пробовала на вкус – облизывала языком. После чего легла рядом, а потом вновь к нему вернулась.
В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась «Интересно, из каких соображений они выбирают себе "тотемное" дерево? Именно это, а не соседние?».
На что представители центра ответили: «Тут не угадаешь. Почему, например, домашний кот с большей вероятностью выберет коробку от домика, а не сам домик, который ему купили?».
Одна из англоязычных подписчиц пошутила, что таким образом тигры посылают и соответственно получают последние новости.
«В кошачьей социальной сети моча играет очень важную роль», – написала еще одна иностранная подписчица, которая, судя по ее профилю, специализируется на фотографиях диких животных, в частности, диких кошек.
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#Дальний Восток #животные #природа