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24января
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сегодня, 16:53 9

Путин назначил Владимира Мединского своим помощником

Путин назначил Владимира Мединского своим помощником
Фото: www.kaliningrad.kp.ru, Иван Вислов

Бывший руководитель Минкультуры Владимир Мединский и прежний глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначены помощниками президента России. Указы подписал Владимир Путин.

Документы опубликованы 24 января на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации», – говорится в первом указе. «Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации», – гласит второй.

Экс-вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ. «Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации», – цитирует документ ТАСС.

Козак стал одним из трех заместителей руководителя администрации Кремля. Соответствующее изменение в структуре глава государства утвердил еще одним указом, постановив, что в руководство АП входят не два, а три заместителя. Эти должности, помимо Козака, сейчас занимают Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов. Кроме того, в администрации Кремля есть два первых заместителя руководителя (Алексей Громов и Сергей Кириенко), а также заместитель руководителя – пресс-секретарь президента, этот пост занимает Дмитрий Песков.

15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке кабинета министров. Новым премьером вместо Медведева стал Михаил Мишустин. Новый состав кабмина был представлен 21 января. Амур.инфо перечисляло всех, кто покинул высокие посты.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Как в том фильме "СВОИХ, не бросаем!"...

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    Если все бышвие министры остались во власти, зачем вообще было затевать этот цирк?

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    И, как раньше то он без помощников обходился?

  • Kotik0028

    Kotik0028
    1 час назад

    Бог ты мой, прям по В.И.Ленину: "Шаг вперед и два назад". Или это либеральные заложники? Или, если западная "предъява", то злыдэнь-мединский будет рассказывать о "ценностях". А орешкин, как шпеер, будет показывать макеты от Церетели, типа Великой Русской стены.

  • Kotik0028

    Kotik0028
    58 минут назад

    Только писал, что рад, избавились от мединского. На тебе, опять гомолесбозооценности. Снятые фильмы или откровенно русофобские, на 25 раз переверающие историю, или примитивные, рассчитанные на недалеких людей. Уже 30 лет вся эта западная толерантная дрянь пытается накормить нас этой гомолесбозоо и пр дрянью, ценностями. мединский проводник этих ценностей. В преамбулу Конституции Российской Федерации внесено предложение о защите государством НАШЕЙ КУЛЬТУРЫ. Господин Президент мединские-кузнецовы, это не наши ценности, подумайте о защите нас от них (что бы не пришлось защищать их от нас).

  • ay

    ay
    43 минуты назад

    Неужели ещё кто-то думает, что всех "мединских" Путину навязывают. С Запада? Да он сам их выбрал. Но нет: царь хороший - бояре (западные) плохие. Навязывают-с.

  • ay

    ay
    40 минут назад

    Рив Норин

    Если все бышвие министры остались во власти, зачем вообще было затевать этот цирк?



    Это для лектората для тех, кто не запоминает фамилии. Ну новые же министры. Фамилии на табличках сменились? Тогда ап чем речь?

  • full

    full
    19 минут назад

    Задумал как то ... сыграть октет...

  • vertex

    vertex
    4 минуты назад

    ay

    Неужели ещё кто-то думает, что всех "мединских" Путину навязывают. С Запада? Да он сам их выбрал.



    "+ много. Вот пукан у скрепных бомбанул от данных назначений раба на галерах)))"

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