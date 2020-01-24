Путин назначил Владимира Мединского своим помощником

Бывший руководитель Минкультуры Владимир Мединский и прежний глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначены помощниками президента России. Указы подписал Владимир Путин.

Документы опубликованы 24 января на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации», – говорится в первом указе. «Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации», – гласит второй.

Экс-вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ. «Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации», – цитирует документ ТАСС.

Козак стал одним из трех заместителей руководителя администрации Кремля. Соответствующее изменение в структуре глава государства утвердил еще одним указом, постановив, что в руководство АП входят не два, а три заместителя. Эти должности, помимо Козака, сейчас занимают Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов. Кроме того, в администрации Кремля есть два первых заместителя руководителя (Алексей Громов и Сергей Кириенко), а также заместитель руководителя – пресс-секретарь президента, этот пост занимает Дмитрий Песков.

15 января 2020 года Дмитрий Медведев объявил об отставке кабинета министров. Новым премьером вместо Медведева стал Михаил Мишустин. Новый состав кабмина был представлен 21 января. Амур.инфо перечисляло всех, кто покинул высокие посты.