Благовещенский ремонтно-механический завод отмечает 75-летие (видео)

Одно из старейших предприятий Благовещенска – ремонтно-механический завод 25 января празднует 75-летний юбилей. В честь этого события съемочная группа Альфа ТВ попала на экскурсию в цеха.

Предприятие было основано в 1945 году как Благовещенский ремонтный завод элеваторного оборудования «Востокзаготзерно». Порядка 500 рабочих трудились на нужды сельского хозяйства. В 40-е завод выпускал запасные части для тракторов, отливал и обрабатывал цилиндры, поршневые кольца, ремонтировал различные весовые приборы для сельского хозяйства. В 1947 году на нем был освоен выпуск 10-метрового ленточного транспортера.

В 1957-м предприятие заняло территорию по адресу: Калинина, 137, в Благовещенске, где и располагается до сих пор.

В 90-е завод вошел в состав компании «Амурэнерго», стал снабжать оборудованием энергетическую отрасль Приамурья, в частности, на нем серийно выпускали металлоконструкции опор линий электропередачи. Предприятие участвовало в строительстве Бурейской ГЭС.

С 2008 года ремонтно-механический завод находится в составе группы компаний «Петропавловск». Сегодня 90 % выпускаемой продукции идет на нужды горнодобывающей отрасли. На предприятии трудятся порядка 250 человек.

Кроме этого, на нем в разные годы в литейном цехе отливали скульптуры, известные благовещенцам, – «Снегурочку», «Челнока», «Дружка». А недавно рабочие сделали из бронзы скульптуру бобра для Нижне-Бурейской ГЭС. Подробности в материале Альфа ТВ.