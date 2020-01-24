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24января
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сегодня, 15:58 0

В аэропорту Благовещенска ввели масочный режим из-за китайского коронавируса

В международном секторе благовещенского аэропорта усилили санитарно-карантинный контроль в связи с распространением нового коронавируса в Китае. Фактором риска могут являться популярные среди амурчан туры в Таиланд, Вьетнам, КНР.

В аэропорту приняли меры профилактики, чтобы не допустить вирус на территорию Амурской области.

«Наш пункт пропуска через госграницу Российской Федерации в международном секторе оснащен оборудованием тепловизионного контроля и бактерицидными облучателями циркулярного типа для обеззараживания воздуха в помещениях. Принимаются меры по дезинфекции помещений аэровокзала. На территории международного сектора будут транслироваться звуковые объявлений о мерах профилактики коронавирусной инфекции, а также подготовлены памятки для пассажиров. Внепланово проведем ревизию вентиляционной системы помещения в пункте пропуска, уже введен масочный режим для всех служб терминала международных авиалиний», — рассказал заместитель генерального директора благовещенского аэропорта Анатолий Смирнов.

В аэропорту провели встречу с представителями авиакомпаний, а также направили письма в адрес руководства авиаперевозчиков, выполняющих международные рейсы. Перевозчикам сообщили о необходимости усилить дезинфекцию самолетов, использовать дезинфицирующие препараты, разрешенные к применению в России.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области 23 января был введен режима повышенной готовности в связи с регистрацией случаев внебольничных пневмоний, вызванных новым коронавирусом в Китае.

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#Китай #таможня #транспорт

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