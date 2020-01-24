Работающие пенсионеры снова будут получать индексацию

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Работающие пенсионеры дождались индексации и теперь смогут получать замороженную с 2016 года прибавку к пенсии. Это следует из уже одобренных в первом чтении поправок в Конституцию. Эксперты называют это восстановлением справедливости. В России работающих пенсионеров насчитывается более девяти миллионов.

Госдума одобрила в первом чтении внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Одно из них — регулярная индексация, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений». Сопредседатель профильной рабочей группы по Конституции России Талия Хабриева пояснила, что поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.

По словам депутата Госдумы Олега Шеина, увеличение выплат для работающих пенсионеров будет производиться автоматически. Для этого не нужно даже писать заявление. По словам депутата, оно может быть принято уже в конце марта, пишет «Газета.ру».

Индексация пенсий всем работающим пенсионерам, в том числе с инвалидностью, не производится с 2016 года. И менять это решение в правительстве не собирались до последнего времени. В октябре 2019 года Антон Дроздов, возглавлявший тогда ПФР, говорил, что на это нет денег. На возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 миллиардов рублей, отмечал он.

Благодаря пенсионной реформе, количество людей, получающих пенсию, снизилось. Соответственно, ПФР сэкономил деньги, говорят специалисты.

«Решение вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам может быть принято именно сейчас, потому что оно ранее сильно повлияло на рейтинги власти. Вероятнее всего, дополнительные средства будут изыскивать за счет снижения льгот для нефтегазового сектора экономики, введения налога на добычу полезных ископаемых для попутного нефтяного газа, который ранее налогом не облагался, а также за счет улучшения собираемости НДФЛ», – объяснил Павел Сигал первый вице президент «Опоры России».

По его словам, работающих пенсионеров насчитывается 9,6 миллиона из 43 миллионов зарегистрированных. Это около 8,5 % электората.