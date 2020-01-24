Мы просто в ужасе: глава Чигирей о строительстве скотобойни в селе

Администрация села Чигири вынуждена была обратиться в амурское управление Роспотребнадзора с целью выяснить, имеет ли право местный предприниматель организовать скотобойню и крематорий в центре села. Ответ пока власти не получили. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала глава села Любовь Андреева.

Как сообщало Амур.инфо, жители Чигирей и местные власти выступают против инициативы о строительстве подобных объектов на территории населенного пункта.

«Конечно, это всех повергло в ужас, потому что у нас рядом находится баня, жилой массив. К этому месту примыкаюет шесть улиц, на которых стоит несколько десятков домов. Рядом расположена артезианская скважина», – перечисляет глава.

Со слов Любови Андреевой, существуют определенные нормы, по которым скотобойня должна находиться не ближе одного километра к жилому массиву и к такому объекту, как скважина.

«Я считаю, что процесс оформления такого объекта должен начинаться с согласования в первую очередь с местными властями. Когда этот предприниматель к нам пришел, я попросила его предоставить согласования с другими службами. У него не было документов, он не смог их показать, но сказал – согласовано будет. В последнее время мы много говорим об экологии, и сами же эту экологию нарушаем», – говорит Любовь Витальевна.