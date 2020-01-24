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сегодня, 15:37 5

Мы просто в ужасе: глава Чигирей о строительстве скотобойни в селе

Мы просто в ужасе: глава Чигирей о строительстве скотобойни в селе

Администрация села Чигири вынуждена была обратиться в амурское управление Роспотребнадзора с целью выяснить, имеет ли право местный предприниматель организовать скотобойню и крематорий в центре села. Ответ пока власти не получили. Об этом в программе «Простые вопросы» рассказала глава села Любовь Андреева.

Как сообщало Амур.инфо, жители Чигирей и местные власти выступают против инициативы о строительстве подобных объектов на территории населенного пункта.

«Конечно, это всех повергло в ужас, потому что у нас рядом находится баня, жилой массив. К этому месту примыкаюет шесть улиц, на которых стоит несколько десятков домов. Рядом расположена артезианская скважина», – перечисляет глава.

Со слов Любови Андреевой, существуют определенные нормы, по которым скотобойня должна находиться не ближе одного километра к жилому массиву и к такому объекту, как скважина.

«Я считаю, что процесс оформления такого объекта должен начинаться с согласования в первую очередь с местными властями. Когда этот предприниматель к нам пришел, я попросила его предоставить согласования с другими службами. У него не было документов, он не смог их показать, но сказал – согласовано будет. В последнее время мы много говорим об экологии, и сами же эту экологию нарушаем», – говорит Любовь Витальевна.

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#Простые вопросы #сельское хозяйство

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Жители и администрация Чигирей выступают против строительства бойни и крематория

Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    21 минута назад

    Оказывается не всех можно купить, молодец глава!!!,успехов!!!

  • Noir

    Noir
    19 минут назад

    Крутяк какой-то бабло нанюхал. Сейчас пойдет согласовывать взятками, ловите пока тепленький.

  • Фермер

    Фермер
    18 минут назад

    Такой объект, как скотобойня, даже если будет по самым европейским стандартам ударит по имиджу близлежайшего жилья, его стоимости и моральному климату поселения! НО, так как нам до Европы, в этом смысле, далековато, затея вообще кажется дикой и зловредной....

  • кержак

    кержак
    16 минут назад

    ...по хорошему там все Чигири должно поднятся против этой бойни с крематорием. ибо нюхать эту срань будут все.

  • кержак

    кержак
    13 минут назад

    ...а что за предприниматель? неужто Бондарев? хотя в том районе и армяне чота "предпринимают"...

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