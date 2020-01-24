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В Благовещенске комиссия проверяет организацию питания в школах и детсадах

В Благовещенске комиссия проверяет организацию питания в школах и детсадах
Фото: Администрация Благовещенска

23 января в Благовещенске начала работать комиссия по проверке организации питания в образовательных учреждениях. В ее состав вошли представители управления образования города, родительской общественности, члены муниципального общественного совета по вопросам развития образования и уполномоченный по правам ребенка в Амурской области.

Первыми учреждениями, которые посетила комиссия, стали Алексеевская гимназия и прогимназия амурской столицы. Директор благовещенского комбината школьного питания Максим Хименко рассказал о составе меню, рецептуре блюд, закупке продуктов, а также о том, какую буфетную продукцию дети могут приобрести в школьных столовых.

Кроме того, члены комиссии поверили наличие необходимой документации, правильность ее заполнения, узнали мнение самих учеников и попробовали предлагаемые на обед блюда.

Так, например, на всех восьми корпусах прогимназии питание одинаковое. Меню разрабатывается диетологом. Набор блюд формируется в зависимости от возраста воспитанников. Обязательными продуктами в рационе детей являются молочные блюда, овощи и фрукты.

Всего комиссия выборочно обследует шесть образовательных учреждений города: 3 школы и 3 детских сада. Работа проверяющих завершится 29 января, сообщает администрация Благовещенска.

Фото: администрация Благовещенска

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#дети #школа

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    13 минут назад

    В Прогимназии всегда питание было организовано прекрасно, и руководство старалось закупать местные продукты... Подвозишь их к пищеблоку, а аромат прям домашний - борщ, котлетки, курочка... Молодцы

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