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сегодня, 15:11 0

В Благовещенск приехали китайские каратисты

В Благовещенск приехали китайские каратисты
Фото: instagram.com

В Благовещенск на учебно-тренировочные сборы приехали китайские каратисты. Все спортсмены имеют черные пояса вплоть до четвертого дана и занимаются карате не первый год. В Приамурье спортсмены пробудут до 30 января.

«Продвижение самого вида спорта в КНР началось в 90-х годах прошлого века, но лишь в 2007 году была создана официальная Ассоциация китайского карате. Сейчас этот вид спорта распространен в десятках провинций и крупных городах – Пекине, Шанхае и прочих. В стране проводится множество турниров. С 2009 года спортсмены начали выезжать на соревнования в Россию, где карате начало развиваться примерно на 10 лет раньше, чем в Китае. Поэтому участие в учебно-тренировочных сборах – это возможность действительно научиться чему-то новому, поработать с сильными бойцами», – сообщает амурское минспорта в Инстаграме.

Как признались китайские спортсмены, языковой барьер на тренировках они преодолевают успешно – с помощью японской терминологии карате, которая используется во всем мире.

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#Китай #спорт

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