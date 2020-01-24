В Благовещенске следствие продолжает искать мужчину, стрелявшего в подростков

Пострадали трое парней, двое на тот момент были несовершеннолетними, одному исполнилось 18 лет. Мама одного из раненых рассказала Амур.инфо, что ее 17-летний сын восемь дней провел в реанимации. «Был ранен в живот, и пострадала нога. Только в одной кишке было 12 дырок. Нога перебита, перелом со смещением в ступне», – рассказывала женщина корреспонденту ИА «Амур.инфо» в августе того же года.

В настоящее время все пострадавшие молодые люди прошли лечение. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц». Подозреваемых пока не нашли.

«Следственные действия, которые можно было провести в отсутствие подозреваемых, проведены. Проверены несколько человек, но их причастность к преступлению не подтвердилась. Уголовное дело следственной частью приостановлено, но работа по установлению лиц, причастных к совершению преступления, продолжается. Органам внутренних дел поручено провести оперативно-розыскные мероприятия, направление на установление лиц, подозреваемых в совершении преступления», – сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский

По данным следствия, на подростков напали двое мужчин. Один из них стрелял дробью. Это произошло около 11 часов вечера, было уже темно, поэтому пострадавшие не успели запомнить нападавших. По показаниям потерпевших составили фотокомпозиционные рисунки. Как отметили в следственном управлении, одного из мужчин – того, что в капюшоне – описали более точно.

Его приметы: рост около 180 сантиметров, худощавый, возраст 30–40 лет, волосы короткие, светлые, с залысинами.

Второй нападавший – ростом около 170 сантиметров, нормального телосложения. На вид ему 25–35 лет, волосы короткие, светлые. Есть особая примета: верхние части ушных раковин с заломами.

Все, кто узнал их, должны сообщить об этом следователям по номерам: (4162) 51-04-26, +7-924-744-00-20.