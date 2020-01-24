В Магдагачи оштрафовали руководителя организации, снабжающей поселок водой

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После проверки прокуратуры в Магдагачинском районе привлекли к административной ответственности руководителя ресурсоснабжающей организации. Надзорный орган отреагировал на публикации Амур.инфо о некачественном водоснабжении потребителей в пгт Магдагачи.

По данным прокуратуры Амурской области, объекты водоснабжения и водоотведения в Магдагачи находятся на обслуживании ООО «Энергия Движение», которая заключила соответствующий договор аренды с администрацией поселка.

Во время проверки было установлено, что ООО «Энергия Движение» в нарушение закона сбрасывает сточные воды в реку Магдагачи, не имея при этом решения министерства природных ресурсов Амурской области о предоставлении этого водного объекта в пользование. И организация не принимала меры к получению такого разрешения.

Поэтому факту прокурор района генеральному директору ООО «Энергия Движение» внес представление, после рассмотрения которого в организации была инициирована процедура получения разрешения на использование водного объекта. Работник, по вине которого допущено нарушение, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении директора самой ресурсоснабжающей организации было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.6 КоАП РФ – «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий».

По постановлению прокурора виновное лицо было оштрафовано.

Как сообщало Амур.инфо, прокурорская проверка проводилась с участием специалистов управления Роспотребнадзора по Амурской области, министерства ЖКХ области, регионального управления Росприроднадзора.

Из-за состояния объектов ЖКХ в Магдагачи забил тревогу и обратился в СМИ генеральный директор ООО «Нур». Эта организация течение ноября 2019 года обслуживала объекты водоснабжения и водоотведения поселка. По его словам, станция обезжелезивания нуждается в капремонте. Что касается очистных сооружений, то необходимо строить новый объект. Сейчас сточные воды неочищенными стекают в реку Магдагачи.

Информацию о необходимости ремонта и строительства коммунальных объектов подтвердили в администрации поселка. Муниципальные власти говорили, что обращались на уровень области с просьбой обратить внимание на проблему с водоснабжением райцентра. При этом в министерстве ЖКХ региона сообщали, что в сводной заявке для включения в программу модернизации объектов коммунальной инфраструктуры области на 2020 год нет станции обезжелезивания и очистных сооружений поселка Магдагачи. Чтобы попасть в региональную программу, администрация поселка должна подготовить проектно-сметную документацию на работы по объектам с положительным заключением государственной экспертизы.