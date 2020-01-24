В Приамурье проживают 9 человек, имеющих нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда»

В Амурской области в настоящее время проживают 9 человек, имеющих нагрудный знак «Жителю блокадного Ленинграда». Пять из них – в Благовещенске, два – в Свободном и в Свободненском районе, по одному – в Белогорске и Райчихинске. Семь амурских блокадников родились до войны, а двое – за год до освобождения Ленинграда.

Пенсионеры, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и являющиеся инвалидами, получают два вида пенсий – страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, согласно установленной группе. Средний размер выплаты у них составляет более 33 тысяч рублей. К тому же таким гражданам производится ежемесячная выплата в сумме 2 972,82 рубля. С 1 февраля ее размер увеличится в связи с предстоящей индексацией.

Кроме указанных выплат, пенсионеры-блокадники получают и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 рублей, сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области.

27 января в Благовещенске пройдет памятная акция, приуроченная к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда, «Свеча памяти». С 19:00 до 21:00 организаторы предлагают горожанам выставить в окне квартиры свечу и зажечь ее в память обо всех жителях и защитниках блокадного Ленинграда. Фотографии об участии в акции можно разместить в Инстаграме с хэштегом #свечаблг2020.