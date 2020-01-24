Осужден амурчанин, требовавший пиво взамен отобранного телефона

Жителя села Волково Благовещенского района осудили за грабеж. Мужчина отобрал у одного из посетителей бара телефон и требовал за него пиво. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Амурчанина также обязали пройти обследование в наркологическом диспансере, а при необходимости и отсутствии противопоказаний пройти курс лечения от алкоголизма.

Приговор вынес Благовещенский городской суд. Будучи пьяным и находясь около бара в Благовещенске, амурчанин выхватил у рядом стоящего мужчины сотовый и потребовал купить пиво. Когда хозяин телефона ушел, житель Волкова с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению. В итоге злоумышленник причинил материальный ущерб на 8 500 рублей. В судебном заседании свою вину он признал полностью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, являются: полное признание вины и раскаяние в содеянном; явка с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений, а также нахождение мужчины в момент совершения преступления в состоянии опьянения, сообщает ведомство.