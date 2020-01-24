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24января
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сегодня, 14:32 0

Россиянин изнасиловал четырехлетнюю дочь и покончил с собой

Россиянин изнасиловал четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Фото: lisa runnels с сайта Pixabay

Житель Башкирии изнасиловал собственную четырехлетнюю дочь. В момент насилия мужчину застала 29-летняя супруга.

Мать ребенка обратилась в полицию, после этого педофил отправился в сарай и покончил с собой, сообщает «РЕН ТВ».

В следственном управлении республиканского СК факт преступления подтвердили. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

На данный момент следствие уточняет детали происшествия. Имена участников трагических событий пока не раскрываются. Известно, что покончивший с собой 33-летний мужчина и его 29-летняя супруга не работали, и по некоторым данным семью можно отнести к разряду неблагополучных. Девочку забрали в больницу для медицинского освидетельствования.

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#криминал #происшествия

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