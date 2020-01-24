Россиянин изнасиловал четырехлетнюю дочь и покончил с собой

Житель Башкирии изнасиловал собственную четырехлетнюю дочь. В момент насилия мужчину застала 29-летняя супруга.

Мать ребенка обратилась в полицию, после этого педофил отправился в сарай и покончил с собой, сообщает «РЕН ТВ».

В следственном управлении республиканского СК факт преступления подтвердили. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

На данный момент следствие уточняет детали происшествия. Имена участников трагических событий пока не раскрываются. Известно, что покончивший с собой 33-летний мужчина и его 29-летняя супруга не работали, и по некоторым данным семью можно отнести к разряду неблагополучных. Девочку забрали в больницу для медицинского освидетельствования.