В Амурской области около 700 системных блоков и мониторов признали бесхозным имуществом

В Амурской области полицейские изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось для проведения азартных игр.Это – 361 системный блок, 349 мониторов и 3 планшета.

Чтобы решить судьбу имущества, прокуроры направили в суды 16 исковых заявлений о признании изъятого компьютерного оборудования бесхозяйным и обращении его в собственность государства. Исковые заявления рассмотрены судами и полностью удовлетворены.

В частности, по требованию прокурора Благовещенска в декабре 2019 года суд признал оборудование, используемое для игорной деятельности, 21 системный блок и 21 монитор бесхозяйным имуществом и обратил его в собственность Российской Федерации. В настоящее время решение суда исполнено, сообщает прокуратура Амурской области