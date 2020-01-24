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24января
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сегодня, 15:00 3

В Амурской области около 700 системных блоков и мониторов признали бесхозным имуществом

В Амурской области около 700 системных блоков и мониторов признали бесхозным имуществом
Фото: pixabay.com

В Амурской области полицейские изъяли компьютерное оборудование, которое использовалось для проведения азартных игр.Это – 361 системный блок, 349 мониторов и 3 планшета.

Чтобы решить судьбу имущества, прокуроры направили в суды 16 исковых заявлений о признании изъятого компьютерного оборудования бесхозяйным и обращении его в собственность государства. Исковые заявления рассмотрены судами и полностью удовлетворены.

В частности, по требованию прокурора Благовещенска в декабре 2019 года суд признал оборудование, используемое для игорной деятельности, 21 системный блок и 21 монитор бесхозяйным имуществом и обратил его в собственность Российской Федерации. В настоящее время решение суда исполнено, сообщает прокуратура Амурской области

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#закон #технологии

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Комментарии
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  • Tuxa20

    Tuxa20
    1 час назад

    И куда теперь его девать?

  • Фермер

    Фермер
    55 минут назад

    В гоструктуры его ставить нельзя - мало ли там какие жучки да трояны... Раздать общественным организациям да сельсоветам!

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 минуты назад

    Круто,-безхозные, хозяев нет, судить некого, эх...А кто за за противоправную деятельность привлечен..увы не нашли...

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